Polícia nos EUA passou a usar o dobrável Samsung Galaxy Z Flip como câmara corporal

Os smartphones podem ser usadas em muitas situações fora do normal. Esta é também uma verdade para os dobráveis, que com as suas formas encaixam-se em novos cenários. Um exemplo pode ser visto agora, com a Polícia dos EUA a usar o dobrável Samsung Galaxy Z Flip como câmara corporal.

Polícia nos EUA usa o Galaxy Z Flip

Um novo projeto-piloto está a ser realizado pela Força Policial da Cidade de Kimberling e pela Polícia de Indian Point no Missouri, entre muitas outras unidades. Estas recentemente começaram a usar um telemóvel dobrável como câmara corporal para documentar o seu trabalho. Especificamente, o modelo é o Samsung Galaxy Z Flip4 de 2022.

A notícia foi revelada pela própria Samsung, que anunciou que dentro da sua responsabilidade social corporativa iniciou um projeto de reutilização do Galaxy Z Flip. Através deste equipou 25 departamentos de polícia em cinco estados dos Estados Unidos para utilizá-las como câmaras corporais nos equipamentos básicos dos agentes.

Este tipo de smartphone permite utilizar o módulo principal da câmara quando dobrado. Isso protege também o ecrã principal de choques ou de qualquer incidente que possam sofrer. Em qualquer caso, são necessárias modificações. Este não conseguia continuar a gravar vídeo quando dobrado e o botão de volume foi alterado para controlar o vídeo, podendo iniciar ou parar a gravação com um único toque.

Dobrável da Samsung é câmara corporal

Estas alterações foram executadas pela Samsung em colaboração com a Visual Labs. Esta otimizou o Galaxy Z Flip para utilização como dispositivos policiais seguindo as instruções dos próprios agentes e as suas recomendações e ideias.

O objetivo é a total transparência que a polícia procura nos atos de serviço, especialmente num país como os Estados Unidos. Aqui as denúncias sobre abusos de autoridade e/ou casos de suspeitos feridos, ou mortos têm crescido muito nos últimos tempos. Não houve informações sobre como será zelada a privacidade e a segurança, nem sobre quem terá acesso às imagens registadas pela polícia.

Esta é uma forma muito interessante de reciclar os equipamentos da Samsung, ao mesmo tempo que garante a segurança dos agentes. A polícia também tem uma vantagem óbvia, ao garantir equipamento a todos os que estão no terreno e precisam de registar todos os movimentos, de forma precisa e sem qualquer esforço.