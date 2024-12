Google trouxe mudança subtil ao Android Auto e que pode ser muito importante

A última versão do Andriod Auto traz uma mudança subtil, mas muito interessante. A Google está a lançar um novo leitor de música para o seu sistema e esta é uma mudança importante. Esta novidade chegou com o Android Auto 13.4 e é uma das primeiras grandes mudanças na plataforma em algum tempo.

O leitor de música do Android Auto sempre teve o mesmo design básico para todas as aplicações de áudio. Quer se use o Spotify, YouTube Music ou qualquer outro, o layout sempre foi o mesmo. Isto garante uma interface única e que os utilizadores conhecem bem, sem teres de se adaptar por app, o que pode ser perigoso durante a condução.

Com esta nova atualização, o leitor de música ganha uma nova aparência. A capa do álbum foi movida para o lado esquerdo e a barra de progresso da faixa está agora junto a esta. O texto é um pouco menor e os botões foram reorganizados para ocupar toda a largura do ecrã. É uma mudança subtil, mas faz uma grande diferença em termos de usabilidade.

Esta atualização também inclui uma nova fonte para Android Auto, uma mudança agradável. A melhor parte é que este novo design funcionará com todas as aplicações de áudio do Android Auto. Portanto, não importa qual a aplicação que utiliza, terá a mesma experiência.

Especula-se que esta atualização pode ser um sinal de que a Google está a aproximar-se do lançamento da sua atualização “Car Media”. Esta supostamente permitirá ao Android Auto reproduzir conteúdos locais a partir do carro, incluindo estações de rádio.

Este é um recurso que muitos pedem há algum tempo e que agora parece estar a começar a ganhar forma para o início de 2025. No entanto, e tal como está, será necessário aguardar para ver o que acontece, uma vez que não foram encontrados mais indícios nesta atualização mais recente.

Este novo leitor de música torna-se assim um passo importante. A interface está mais limpa e moderna do que a anterior. Mostra também uma vitalidade do Android Auto e a aposta da Google na sua plataforma, o Android Auto. Há algo novo a caminho e este poderá ser o primeiro passo para a sua chegada, espera-se que em breve.