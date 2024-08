Google traz para o Google Maps uma das melhores funcionalidades do Waze

O Google Maps está em constante renovação. As novidades têm chegado a um ritmo elevado e procuram tornar a sua interface mais simples e mais intuitiva. A mais recente acaba de ser revelada e mostra como o Google Maps irá integrar uma das melhores funcionalidades que o Waze já oferece aos condutores.

As melhores funcionalidades no Google Maps

Apesar de o Waze pertencer à Google, a empresa de Mountain View manteve a independência desta aplicação. É claro que isto não impede que, em algumas ocasiões, ambas as aplicações se inspirem entre si, como acontece agora. Isso pode ser visto agora, com a capacidade de reportar incidentes nas estradas.

Esta funcionalidade estava apenas disponível no Waze, mas a Google achou por bem torná-la também parte da experiência Google Maps. Esta funcionalidade será integrada na aplicação móvel Android e iOS, além de estar disponível no Android Auto, CarPlay e Android Automotive.

Do que se pode ver, ao tentar utilizá-lo num smartphone, irá aparecer um ecrã no qual o motivo do aviso pode ser indicado. As propostas existentes permitem reportar acidente, abrandamento, polícia, radar de velocidade móvel, obras, estrada fechada, veículo parado ou objetos na estrada. Os utilizadores que se deparem com alguma destas situações enquanto conduzem podem denunciá-las para que outros utilizadores as tenham em consideração.

Esta não é a única novidade que o Google Maps integra. Viu-se que também chegará uma novidade que visa melhorar a experiência ao chegar a um ponto desconhecido. O que esta funcionalidade faz é indicar com precisão o edifício ou ponto de destino no mapa quando se encontra a uma distância segura.

O Waze também vai ter novidades de peso

Para não ser ofuscado pelo Google Maps, o Waze também está a receber alguns truques novos. Os utilizadores do Waze podem agora reportar novos tipos de câmaras de trânsito, como as que disparam se conduzir nas faixas dos autocarros ou HOV, ou as que verificam se há cintos de segurança e se usa o telefone a conduzir.

O Waze tem também uma nova experiência dedicada para informações de eventos que podem informar sobre bloqueios de estradas devido a acontecimentos na área, como uma maratona, um concerto ou um jogo de bola. Receberá uma notificação push após o primeiro encerramento de estrada para um evento próximo do seu trabalho, morada de casa ou algum lugar onde tenha conduzido recentemente.

Com estas novidades, a Google garante que as suas propostas estão no topo da escolha dos condutores. Não é normal cruzar funcionalidades entre o Waze e o Google Maps, mas com isso consegue oferecer o melhor a todos.