ANACOM faz supervisão do espectro nos Jogos Olímpicos de Paris

Como todos sabemos, por estes dias decorrem, em Paris, os Jogos Olímpicos. A ANACOM está a colaborar com a Agence Nationale des Fréquences (ANFR), na supervisão do espectro.

ANACOM tem equipa a avaliar licenças, resolver interferências, etc

A ANFR é a entidade responsável pela gestão do espectro de radiofrequências em França. A ANACOM deslocou para Paris uma equipa de seis técnicos, que integram as equipas de monitorização e controlo do espectro nos Jogos, e que irão assegurar o controlo dos equipamentos dos utilizadores, fazer aferição de parâmetros técnicos de acordo com as licenças atribuídas, resolver interferências em todos os sistemas rádio utilizados, de modo a assegurar o bom funcionamento das redes móveis digitais, das ligações de satélite, telemetria, microfones emissores, ligações de vídeo entre câmaras e régies técnicas, dos sistemas 5G usados para diferentes fins e aplicações.

Releve-se que a ANACOM já participou em diversos eventos de âmbito internacional, como foi o caso da recente Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa; o Festival da Eurovisão da Canção, em 2018; os Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, em colaboração com a OFCOM do Reino Unido; e o Campeonato da Europa de Futebol, em 2004.