Microsoft tem função secreta no Windows 11 que ajuda com as apps mal comportadas

A Microsoft tem melhorado a sua oferta no Windows 11. Este sistema foi totalmente remodelado, com o foco em áreas que nem sempre foram bem recebidas. Tem ainda algumas surpresas, que podem facilitar a vida aos utilizadores, como esta função agora descoberta, que consegue ajudar a gerir as apps mal comportadas.

Microsoft tem função escondida no Windows 11

A Microsoft continua a fazer mudanças altamente benéficas com as atualizações lançadas para o Windows 11, aumentando a estabilidade para os utilizadores. Uma nova funcionalidade pouco conhecida desta versão do Windows pode tornar as suas tarefas muito mais fáceis em tempos difíceis.

Uma das áreas onde a Microsoft mais alterações fez no Windows 11 foi a barra de tarefas. Esta foi alvo de várias atualizações funcionais e visuais, incluindo agora uma funcionalidade oculta que pode auxiliar os utilizadores quando o computador bloqueia.

No Windows 11, quando as apps deixam de funcionar ou congelam, clicar com o botão direito do rato e tentar fechá-la por vezes não funciona. Neste ponto, pode ser usado o conhecido Gestor de Tarefas, e após encontrar a aplicação, clicar com o botão direito do rato sobre ela e clicar em “Terminar Tarefa”.

Uma ajuda importante com as apps mal comportadas

No entanto, graças a uma nova funcionalidade simples, que está oculta no Windows 11, pode substituir este processo com apenas um clique. O botão direito do rato pode ter a opção “Terminar tarefa” adicionada no Windows 11, o que permite terminar processos sem entrar no Gestor de Tarefas.

Como pode ser visto na imagem, ao aceder a Definições -> Sistema -> Para Programadores e ativando a opção “Terminar Tarefa”, pode ativar esta funcionalidade. Depois disso, ao clicar com o botão direito do rato em qualquer ícone da barra de tarefas, irá aparecer o botão “Terminar tarefa”.

Esta é mais uma das muitas opções que a Microsoft espalhou pelo Windows 11 para facilitar a vida aos utilizadores. Estas podem ser usadas e agilizar a gestão do sistema e das apps, algo que todos certamente agradecem e usam constantemente.