Tem um Poco F1? É hora de instalar a MIUI 11 com o Android 10

Há muito que se espera que a Poco e a Xiaomi tragam a MIUI 11 e o Android 10 para o Poco F1. Os testes têm estado a decorrer ainda de forma privada, preparando a sua chegada ao mercado e a todos os utilizadores.

Essa espera parece agora ter terminado e o Android 10 estará já a ser enviado para os dispositivos da Poco. Vários utilizadores relatam que inesperadamente os seus Poco F1 têm já disponível a MIUI 11 e o Android 10.

O Android 10 começou a chegar ao Poco F1

Não têm sido simples a vida de quem tem o Poco F1. A marca tem refreado a atualização deste smartphone para a mais recente versão do Android, mantendo apenas em testes a MIUI 11 baseada nesta versão. Estes testes são privados e não chegam a todos os utilizadores.

Este cenário deverá estar prestes a mudar completamente, com uma novidade a estar a ser libertada. São já muitos os utilizadores que estão a relatar que os seus Poco F1 estão já a receber e a instalar a MIUI 11 com o Android 10.

A MIUI 11 da Xiaomi traz esta novidade

Do que é relatado, esta nova versão surgiu automaticamente, fora do programa de testes. Surge para instalação via OTA e sem que os utilizadores tenham de a instalar manualmente, tal como acontecia anteriormente a quem pertencia ao programa beta do Poco F1.

As novidades que esta nova versão traz são já bem conhecidas de outros smartphones da Xiaomi. Para além do que a Google colocou no Android 10, como o modo escuro e os gestos para controlar o smartphone, há também que contar com todas as novidades que a Xiaomi criou.

Poco vai começar a ser uma marca de referência

Do que se sabe, este lançamento parece ser global. Há utilizadores na Índia a reportar esta novidade e, ao mesmo tempo, existem também indicações de smartphones em Espanha e outros países europeus e reportar a novidade. Assim, é provável que esteja já generalizado.

Estas são excelentes notícias para quem tem o F1. Finalmente a marca alargou a MIUI 11 e o Android 10 a este smartphone. Vem numa altura única, uma vez que o futuro Poco X2 deverá chegar também já na próxima semana.