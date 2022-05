A limpeza das lojas de apps da Google e da Apple parece estar na ordem do dia. Tanto a Play Store como a App Store vão em breve remover as apps mais antigas e isso pode ter um impacto muito grande nestes ecossistemas.

O impacto desta medida não tinha sido ainda quantificado, mas agora há valores revelados. Só a Play Store do Android poderá em breve perder quase 900 mil apps como resultado desta limpeza que a Google quer fazer.

Google e Apple querem limpar as lojas de apps

Não é segredo para ninguém que a Google tem a ser preparada uma mudança radical na Play Store. Esta é similar ao que a Apple também se está a propor realizar, fruto das regras que ambas as lojas têm definidas para os programadores.

Com estas medidas em mente, a empresa Pixalate apresentou um relatório sobre o estado destas lojas de apps, tanto da Google como da Apple. Do que é revelado, só no campo do Android, há perto de 900 mil apps com mais de 2 anos sem qualquer atualização.

Play Store pode perder em breve 900 mil apps

Dado que a Google revelou há alguns dias que pretende restringir as APIs usadas pelas apps, o impacto está à vista. Em novembro deste ano estas 900 mil apps vão simplesmente desaparecer da App Store, ficando apenas acessíveis a quem já as instalou ou tem instaladas.

Os dados da Pixalate vão mais longe e revelam o cenário global desta situação. Do que foi mostrado, há 1,5 milhões de apps abandonadas e que não recebem atualizações por parte dos programadores há mais de 2 anos.

App Store tem um cenário igual para resolver

Algo que também ficou claro foi a situação da App Store e da Apple. Neste caso, as apps abandonadas são em menor número, com a Pixalate a apontar para 650 mil que em breve vão deixar des estar disponíveis para o iPhone. A diferença neste caso é que a Apple ainda não ativou as suas novas regras.

Este é o cenário que muitos programadores deixaram ser atingido. A Google e a Apple querem limpar as suas lojas e assim garantir aos utilizadores apenas as apps mais preparadas e que usem as mais recentes funcionalidades dos seus sistemas, tanto o Android como o iOS.