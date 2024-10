Pixel Drop de outubro: Google lança novidades para os seus dispositivos

A Google está a lançar novidades que potencializam os seus dispositivos. Entre elas, funcionalidades de câmara melhoradas para os smartphones Pixel, novas formas de controlar o Pixel Tablet e funcionalidades de saúde alargadas no Pixel Watch. Espreite tudo o que há de novo neste Pixel Drop.

Por trabalhar no sentido de tornar os smartphones Pixel ainda melhores, a Google entregará atualizações regulares de software repletas de novas funcionalidades e melhorias.

Essas atualizações chamar-se-ão "Pixel Drops". O lançamento de hoje traz expansões úteis com tecnologia de Inteligência Artificial, melhorias na câmara, novas funcionalidades de segurança e muito mais para telefones, tablets e relógios Pixel.

Além das funcionalidades abaixo, o Android 15 já começou, também, a chegar aos Pixel da Google.

Mais formas de usar o Gemini e em mais línguas

Fale com Gemini sem usar as mãos nos seus Pixel Buds

Anunciado anteriormente por altura do lançamento do Pixel Buds Pro 2, pode agora aceder ao Gemini em todos os modelos Pixel Buds. Quer tenha o Pixel Buds Pro, o Pixel Buds Série A ou o Pixel Buds original, pode falar com o Gemini para obter percursos a pé, pedir informações sobre o seu e-mail ou fazer brainstorming em voz alta com o Gemini Live. Basta dizer: “Ok Google, vamos conversar” para iniciar uma conversa.

E o Gemini Live está agora amplamente disponível para todos os utilizadores do Pixel, de forma gratuita. Estamos também a expandir para novos idiomas – incluindo o alemão e o português – para que mais pessoas possam conversar sobre novas ideias ou conversar em qualquer lugar.

Use o Gemini com o Pixel Screenshots

Agora pode utilizar o Gemini para o ajudar a encontrar algo que tenha guardado no Pixel Screenshots independentemente de onde estiver no telefone. Tudo o que tem de fazer é manter pressionado o botão de alimentação e pedir ao Gemini para “encontrar a marca de ténis que guardei nas capturas de ecrã” e o Gemini levá-lo-á para a captura de ecrã que procura.

Para os telefones Pixel

Isole sons com a Borracha Mágica de Áudio (Audio Magic Eraser) para elevar os seus vídeos

A Borracha Mágica de Áudio reduz sons indesejados nos seus vídeos, como ventos uivantes ou multidões barulhentas. Agora, as novas funcionalidades de edição permitem aumentar ou diminuir sons específicos e separar vozes para alterar os seus volumes de forma independente, tornando o áudio dos seus vídeos mais cristalino. Esta funcionalidade está agora disponível no Pixel 8 e em telefones mais recentes.

Obtenha imagens incríveis debaixo de água

Agora pode utilizar qualquer capa impermeável para registar os seus momentos favoritos no fundo do mar, seja em snorkeling ou quando mergulha, com fotografia subaquática e gravação de vídeo melhoradas que tornam as cores mais ricas e precisas.

Registe imagens fantásticas com melhorias na Astrofotografia no modo Visão Noturna

A sua funcionalidade de astrofotografia favorita está a receber uma atualização útil, permitindo-lhe tirar facilmente fotografias impressionantes das estrelas com a Visão Noturna no Pixel. Em breve poderá aceder ao recurso de astrofotografia na opção Visão Noturna. Basta tocar no ícone Visão Noturna, deslizar para Astro e premir o botão do obturador. Terá 5 segundos para colocar o telefone virado para o céu para depois registar fotos fantásticas do céu noturno. Perfeito para captar coisas como a recente Aurora Boreal.

E a Visão Noturna para Instagram permite agora tirar fotografias noturnas nítidas, realistas, com pouca luz e sem flash - diretamente na aplicação Instagram.

Meça as temperaturas de forma mais detalhada

A aplicação Termómetro no Pixel 8 Pro permite agora que utilize a sua câmara para ajudar a identificar exatamente o que pretende medir. Utilize o visor para obter leituras de temperatura em tempo real em praticamente qualquer superfície e guarde os resultados para os consultar posteriormente.

Ultrapasse as alergias sazonais com a aplicação Pixel Weather

Se está preocupado com as alergias sazonais, nós ajudamos! A aplicação Pixel Weather está a disponibilizar a monitorização de pólens para que possa verificar os níveis atuais do índice de pólen, os tipos de pólen e as previsões antes de sair.

Além disso, a nova aplicação Pixel Weather está a expandir-se para mais telefones Pixel, trazendo características úteis como AQI e níveis de humidade para mais dispositivos.

Descubra widgets mais úteis para Pixel

Encontrar os melhores widgets para o seu telefone Pixel é agora mais fácil. Agora, ao premir longamente o ecrã inicial para personalizar a sua aparência, receberá recomendações para categorias de widgets, como Social ou Entretenimento, e uma pré-visualização de como ficarão no ecrã inicial.

Desfrute de maior proteção para o seu telemóvel

A proteção contra roubo é um conjunto de ferramentas que protege o seu dispositivo caso este seja roubado. O Bloqueio por Deteção de Roubo utiliza a IA da Google e os sensores de movimento do telefone para detetar se alguém arranca o telefone da sua mão e tenta correr, andar de bicicleta ou conduzir e pode bloquear automaticamente o ecrã do telefone. Também pode usar o Bloqueio Remoto para bloquear rapidamente o telefone utilizando qualquer dispositivo apenas com o seu número de telefone e um desafio rápido de segurança, dando-lhe mais tempo para recuperar as suas contas.

Mantenha a sua informação privada

Sabemos que tem aplicações com informações sensíveis que deseja proteger de olhares indiscretos. Com o Android 15 no Pixel, pode criar um espaço separado para aplicações que não quer que outras pessoas vejam e mantê-las protegidas com um PIN separado.

Melhorias adicionais no telefone

Também estamos a facilitar ao seu telefone ajustar automaticamente a intensidade da vibração dos toques, notificações e alertas. Desta forma, poderá ouvir o seu telefone em ambientes ruidosos e não ser interrompido em espaços silenciosos, como uma biblioteca ou escritório.

Para relógios Pixel

Contacte os seus melhores amigos com um toque no seu relógio

Aceda aos seus contactos favoritos e mais frequentes com ainda mais facilidade com o bloco de contactos individuais disponível nas três gerações do Pixel Watch. Este novo bloco permite escolher qual o contacto a apresentar em destaque e utilizar ações rápidas para ligar, enviar mensagens ou abrir o contacto para obter mais detalhes com apenas um toque.

Envie reações emoji por e-mail no seu relógio

Agora pode enviar e visualizar reações de emoji selecionadas para notificações do Gmail e na aplicação Gmail diretamente a partir do seu Pixel Watch. Experimente e envie uma resposta com o polegar para cima ou com um rosto sorridente no seu próximo e-mail.

Para o Pixel Tablet

Transmita de forma simples entre os seus dispositivos

Em breve, poderá transferir facilmente media do seu Pixel Tablet para o seu smartphone Pixel com uma nova funcionalidade de transmissão que será lançada nas próximas semanas. Tudo o que tem de fazer é aproximar o seu telefone do tablet e o que está a tocar no Spotify ou no YouTube será transferido suavemente e sem os passos extra que implica tocar no ícone de transmissão.

Gerir notificações nos seus dispositivos

O seu smartphone Pixel e o seu tablet Pixel funcionam agora em conjunto para facilitar a gestão de notificações. Quando dispensa uma notificação num dispositivo, esta desaparece dos outros dispositivos. Para obter esta experiência descomplicada, precisa de ativar a funcionalidade nas definições e estar ligado ao Wi-Fi.

Aceda a mais controlos com o seu Pixel Tablet

Com o protetor de ecrã do painel inicial, pode agora aceder facilmente aos controlos dos seus dispositivos domésticos inteligentes e aos feeds de câmaras enquanto o tablet está inativo e a carregar.

Além disso, agora pode partilhar fotografias diretamente a partir do porta-retratos digital e escolher entre novos designs de relógio elegantes que combinam com o seu estilo.

A Google admite estar entusiasmada com estas novas características e expansões para os dispositivos do seu portfólio Pixel. O lançamento de outubro começará a ser disponibilizado hoje.