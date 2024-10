Samsung quer usar a IA para substituir o menu Definições nos smartphones Galaxy

Com a IA a ganhar novas funcionalidades e novas capacidades, as marcas parecem apostar cada vez mais no que tem para oferecer. Os sistemas operativos seguem esta linha e usam já a IA em muitas áreas. Agora parece ser a Samsung que está a entrar neste campo e é revelado que quer usar a IA para substituir o menu Definições nos smartphones Galaxy.

A Samsung esforça-se para oferecer novas capacidades de IA nos smartphones Galaxy. De acordo com novas informações, um dos objetivos da empresa é utilizar a IA para substituir eficazmente os vários menus de definições com os quais lidamos regularmente.

Até agora, o pacote Galaxy AI da Samsung tem sido limitado principalmente a recursos que geram conteúdo, ajudam a editar ou traduzir texto e áudio. Existem algumas características realmente úteis, mas obviamente há muito espaço para mais funcionalidades adicionais.

Novas informações revelam que uma das coisas que a Samsung investiga é como substituir as definições com a ajuda do Galaxy AI. Há aqui muito espaço para interpretação, mas os dados revelados afirmam que a Samsung quer permitir que os utilizadores utilizem os smartphones “sem ter de utilizar o menu Definições”.

Isto pode aplicar-se ao menu Definições como um todo, ou às definições de aplicações individuais. O relatório também refere que a Samsung procura “prever o que os consumidores querem com antecedência, melhorando o desempenho dos ‘pontos de toque’, como o teclado e a câmara”.

Esta não é a primeira vez que a Samsung tem este objetivo. A assistente Bixby da empresa é há muito tempo excecionalmente boa a lidar com alterações nas definições do dispositivo, especialmente em comparação com algo como o Google Assistant.

Parece que a Samsung quer aproveitar esta base e automatizá-la de forma eficaz. No início deste ano, a empresa confirmou planos para renovar a Bixby com IA, o que pode estar relacionado com este esforço.