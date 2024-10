Curioso: a Grande Mancha Vermelha de Júpiter parece gelatina

A Grande Mancha Vermelha de Júpiter agita-se como gelatina. Isto é o que dizem os cientistas que utilizaram observações do Telescópio Espacial Hubble. O anticiclone gigante existe há pelo menos 150 anos, mas não é tão estável como parece.

Grande Mancha Vermelha de Júpiter parece gelatina

Há pelo menos 150 anos que os astrónomos observam a lendária Grande Mancha Vermelha de Júpiter, um anticiclone suficientemente grande para engolir a Terra. Mas as novas observações do Hubble da famosa tempestade vermelha revelam que a Grande Mancha Vermelha não é tão estável como parece.

Dados recentes recolhidos durante 90 dias, de dezembro de 2023 a março de 2024, mostram que a Grande Mancha Vermelha mexe-se como uma taça de gelatina. As imagens combinadas do Hubble permitiram aos astrónomos montar um filme em time-lapse do comportamento da Grande Mancha Vermelha.

Embora soubéssemos que o seu movimento varia ligeiramente em longitude, não esperávamos ver o tamanho oscilar também. Tanto quanto sabemos, ainda não tinha sido identificado antes. Esta é realmente a primeira vez que temos a cadência de imagem correta da Grande Mancha Vermelha. Com a alta resolução do Hubble, podemos dizer que a Grande Mancha Vermelha está definitivamente a apertar para dentro e para fora ao mesmo tempo que se move mais depressa e mais devagar. Isto foi muito inesperado e, atualmente, não existem explicações hidrodinâmicas.

Disse Amy Simon, do Centro de Voos Espaciais Goddard da NASA, em Greenbelt, Maryland, a principal autora do artigo científico publicado no The Planetary Science Journal, revista por pares.

Tempestades noutros mundos

O Hubble monitoriza Júpiter e os outros planetas do sistema solar exterior todos os anos através do programa Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL) liderado por Simon. Mas estas observações foram efetuadas no âmbito de um programa dedicado à Grande Mancha Vermelha.

Compreender os mecanismos das maiores tempestades do sistema solar coloca a teoria dos furacões na Terra num contexto cósmico mais vasto. Este conhecimento pode ser aplicado para compreender melhor a meteorologia em planetas à volta de outras estrelas.

A equipa de Simon utilizou o Hubble para fazer zoom sobre a Grande Mancha Vermelha e obter um olhar detalhado sobre o seu tamanho, forma e eventuais alterações subtis de cor.

Quando olhamos de perto, vemos que muitas coisas estão a mudar de dia para dia.

Disse o autor da investigação.

Isto inclui observações de luz ultravioleta que mostram que o núcleo distinto da tempestade fica mais brilhante quando a Grande Mancha Vermelha está no seu maior tamanho no seu ciclo de oscilação. Este facto indica uma menor absorção de neblina na atmosfera superior.

À medida que acelera e desacelera, a Grande Mancha Vermelha é empurrada contra as correntes de jato ventosas a norte e a sul. É semelhante a uma sanduíche em que as fatias de pão são forçadas a ficar salientes quando há demasiado recheio no meio.

Explicou Mike Wong, co-investigador da Universidade da Califórnia em Berkeley.

Wong comparou esta situação com a de Neptuno, onde as manchas escuras podem andar à deriva em latitude sem fortes correntes de jato que as mantenham no lugar.

A Grande Mancha Vermelha de Júpiter tem-se mantido numa latitude meridional, presa entre as correntes de jato, durante toda a extensão das observações telescópicas feitas a partir da Terra.

Mas estará a tempestade a encolher?

A equipa tem continuado a observar a Grande Mancha Vermelha a encolher desde o início do programa OPAL, há 10 anos. Prevêem que continue a encolher antes de assumir uma forma estável e menos alongada.

Segundo algumas conclusões do estudo, neste momento está a preencher demasiado a sua faixa de latitude em relação ao campo de vento. Quando se encolher dentro dessa faixa, os ventos estarão realmente a mantê-la no lugar.

A equipa prevê que a Grande Mancha Vermelha irá provavelmente estabilizar em tamanho, mas por agora o Hubble só a observou durante um ciclo de oscilação.

Os investigadores esperam que, no futuro, outras imagens de alta resolução do Hubble possam identificar outros parâmetros jovianos que indiquem a causa subjacente da oscilação.

Assim, em jeito de conclusão, as novas observações com o Telescópio Espacial Hubble mostram que a Grande Mancha Vermelha de Júpiter oscila como uma tigela de gelatina. Aperta para dentro e para fora como uma bola de stress.