Quando lançam novos equipamentos, um dos estudos que as marcas fazem a fundo é o dos acabamentos e cores que irão ser lançadas nos smartphones.

Pete Lau, CEO da OnePlus, publicou recentemente na sua conta de Twitter, uma imagem onde mostra alguns acabamentos que nunca chegaram a ser lançados.

Para muitos utilizadores, o aspeto e os materias com que os smartphones são construídos são duas das características principais no momento de escolha de um novo equipamento.

Assim, muitas marcas estudam ao detalhe todo o desenho e materiais de forma a tentar oferecer ao cliente várias opções que sejam funcionais e que tentem ir de encontro ao seu gosto.

Conheça vários acabamentos desenvolvidos pela OnePlus para os seus equipamentos

No caso da OnePlus, a marca é mais conhecida pela sua aposta em diferentes materais para as suas capas. No entanto, a verdade é que também procura inovar nos materiais que insere nos seus smartphones.

Para mostrar alguns testes que já realizou neste processo, Pete Lau, CEO da marca chinesa, publicou no seu Twitter algumas imagens que mostram algumas variações desenvolvidas.

Nas fotografias publicadas, podemos encontrar 1 OnePlus 5T, 3 OnePlus 6 e 2 OnePlus 7T. Cada um tem um acabamento diferente que, em alguns casos nunca chegaram ao mercado. Falamos por exemplo do equipamento com traseira em ganga ou do acabamento em mármore. Além disso, encontramos também um gradiente que começa agora a ser muito usual no mercado dos smartphones.

Neste sentido, vimos já recentemente o lançamento do Concept One, um equipamento que traz um acabamento de couro na sua parte traseira.

Com este Tweet, Pete Lau quis passar a mensagem que a marca teria mais para partilhar em breve, sugerindo que o OnePlus 8 poderá apresentar algumas surpresas neste aspeto. A nova série de equipamentos deverá chegar já no dia 15 de abril e trará várias novidades à marca, como é o caso do carregamento sem fios.