A quarentena é agora um facto e cada vez mais pessoas estão em casa. Isso leva a que as plataformas online sejam uma opção para passar e o tempo e para que se mantenham entretidos nos dias em que vão passar fechados em casa.

Para além do streaming, também certamente as plataformas com o Steam estão a ter cada vez mais adesão. Este serviço de jogos online tem estado a ser um dos escolhidos, tendo ultrapassado a cada dia os seus recordes.

Utilização do Steam atingiu novos máximos

Com a obrigação de fazer um resguardo social, a maioria das pessoas tem-se virado para a Internet em busca de informação e igualmente de entretenimento. As escolhas óbvias são para os serviços de streaming e também para as plataformas de jogos online.

O Steam tem sido a escolha óbvia para todos os que querem ter acesso aos mais recentes jogos, e também a todos os que interessam aos utilizadores. Esta procura tem levado a que este serviço esteja agora a bater novos recordes de visitantes em simultâneo.

Recordes batidos sucessivamente

Os mais recentes números de utilização do Steam mostram que os recordes de utilizadores em simultâneo têm estado a ser constantemente batidos e ultrapassados. A informação agora revelada mostra que ao todo foram 22 milhões de utilizadores em simultâneo.

Se este número é já muito significativo e um recorde absoluto de visitantes, segue outros que recentemente foram também atingidos. O crescimento tem sido constante e ritmado. Na passada sexta feita foi atingida a marca dos 21 milhões de utilizadores.

Números impressionantes para a plataforma de jogos

Já antes, no fim de semana passado, esta marca tinha atingido um marco histórico. Nesse dia o valor máximo da altura foi igualmente batido, tendo sido atingido os 20 milhões de utilizadores em simultâneo. Este valor deverá continuar a aumentar nos próximo dias, com mais gente a ficar em casa.

Apesar de todos os problemas que este isolamento obrigatório traz, estes são números excelentes para serviços com o Steam, que assim atraem mais utilizadores e conseguem garantir a ocupação que muitos precisam.