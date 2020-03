O Windows 10 tem várias funcionalidades que procuram dar aos utilizadores privacidade de forma global, protegendo os seus dados e impedindo que estes sejam seguidos e até criados perfis a vários níveis.

Algumas dessas opções estão desligadas, esperando apenas que os utilizadores decidam que necessitam delas e que as podem usar. Uma delas, os endereços de hardware aleatórios garantem uma privacidade grande nas ligações Wi-Fi.

Mais privacidade no Windows 10

As ligações Wi-Fi podem ser padronizadas graças a alguns elementos que são sempre iguais. Falamos do MAC Address, que identifica de forma única cada computador portátil ou smartphone. Este elemento único pode ser usado para descobrir qualquer utilizador.

Pois, o Windows 10 tem uma capacidade de criar endereços de hardware aleatórios, que assim impedem os utilizadores de serem identificados. Está dependente da placa Wi-Fi presente e do driver que está a ser usado.

Esconder a placa Wi-Fi na rede

Para ativar esta funcionalidade, comecem por abrir as Definições do Windows 10. Aqui, devem escolher a opção que está associada ao Wi-Fi e a outras interfaces de rede. Falamos da opção Rede e Internet.

Aqui dentro vão escolher o separador Wi-Fi, para assim aceder às suas propriedades. Também, e caso a placa Wi-Fi e o driver suporte, vão encontrar uma opção para poderem usar os endereços de hardware aleatórios. Só precisam mesmo de ativar a opção para estes começarem a ser usados.

Um MAC Address aleatório para o hardware

Claro que a opção não estará visível se não houver suporte. As máquinas mais recentes vão certamente ter esta opção disponível, que garante uma camada maior de privacidade aos utilizadores, que assim deixam de ser identificados. Devem ter cuidado se as redes Wi-Fi estiverem com filtros por MAC Address.

Esta é uma opção que qualquer um pode ativar e ter assim uma privacidade muito maior. Ao ter um MAC Address aleatório, fica impossível a identificação dos utilizadores e assim garantido que estes não podem ser seguidos.