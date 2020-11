Personalize o seu smartphone Android com um novo launcher

Os smartphones Android, apesar de terem todos o mesmo sistema operativo, são, na sua maioria, personalizados pelas marcas, com ícones de aplicações próprias, com funcionalidades exclusivas, formas de interação diferentes… Esta personalização através de interfaces de utilizador próprias das marcas nem sempre é útil ao consumidor, nem sempre é do seu agrado e, por exemplo, para quem troca com frequência de smartphone, a necessidade de habituação a outra interface pode ser aborrecida. Além disso, existem algumas delas que consomem demasiados recursos sem que o utilizador se aperceba.

É aqui que entram os Launchers que são, basicamente, apps Android que permitem personalizar o smartphone à medida das necessidades e preferências dos utilizadores, disponíveis a partir da Google Play Store.