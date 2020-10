Os acessórios certos poderão fazer a diferença para criar o ambiente perfeito para jogar um bom jogo. Com a chegada da Fantech ao mercado nacional, temos vindo a explorar as suas ofertas e hoje destacamos um conjunto gaming de baixo custo.

Este bundle de 39,90 € é então composto por um teclado de membrana e rato Fantech Major KX302, headset Fantech Captain HG15 Surround 7.1 e ainda um tapete Fantech Vigil MP292.

Fantech RGB Gaming Kit Bronze

Para um bom setup gaming, nada melhor que bons periféricos e acessórios que criem o ambiente perfeito e o conforto para tirar partido do momento do jogo.

A Fantech oferece uma grande gama de produtos onde a qualidade se alia aos preços justos e acessíveis. É assim que hoje damos a conhecer um dos bundles disponíveis na loja. O Fantech RGB Gaming Kit Bronze é o mais acessível das várias opções disponíveis com quatro produtos por apenas 39,90 €.

Mas, afinal, o que pode encontrar neste Kit?

Teclado + rato:

O conjunto Fantech Major KX302 inclui, portanto, um teclado de membrana com iluminação RGB personalizável e teclado numérico. No conjunto inclui 104 teclas e a estrutura é metálica. Oferece ligação USB, com cabo de 1,8 metros. Tem ainda 25 teclas dedicadas ao modo “anti-ghosting” e ainda vem com modo Gaming.

Além do teclado, existe o rato com sensor ótico e quatro níveis de sensibilidade de 1200 até 3200 DPI. O rato tem 6 botões e LED personalizável com 6 cores. Também este rato é de ligação USB.

Headset:

Os auscultadores Fantech Captain HG15 oferecem som surround Virtual 7.1 com altifalantes de 50mm. Tem uma sensibilidade de -108 dB (+/- 3 dB) e uma impedância de 32 Ohm. O microfone é flexível e, além disso, iluminado. Iluminados também são os próprios altifalantes com LED RGB.

A banda superior é metálica e pesam 335g. As almofadas dos auscultadores têm enchimento em espuma de memória. Além disso, têm ligação USB e software de personalização das definições áudio, permitindo ajuste ao gosto do jogador e ao tipo de jogo.

Tapete:

Por fim, vem incluído um tapete com superfície de microfibra para o mínimo de atrito adequado para rato laser e ótico. Tem acabamento com dupla costura para maior durabilidade e a base é de borracha antiderrapante para maior estabilidade. As dimensões são de 290 x 250 x 3 mm.

