O universo Android está em constantes mudanças e novos smartphones aparecem todas as semanas. Com uma base bem estável de hardware, estes são ajustados e adaptados para criar novas propostas e novos equipamentos cada vez melhores.

Com esta oferta tão variada, fica complicado aos utilizadores escolherem o melhor equipamento. A Antutu recolhe esta informação e apresenta-a todos os meses, mostrando o que de melhor existe. A lista de fevereiro chegou agora, com várias novidades.

A tabela da Antutu recolhe dados dos testes que os utilizadores realizam, mostrando os melhores. Esta é uma tabela dinâmica que todos os meses tem mudanças e novos concorrentes ao topo. Não é uma montra fixa, mas dá aos utilizadores uma ideia do que cada um é capaz de oferecer.

Os melhores smartphones Android

Em fevereiro temos novamente no topo o dominador do mês anterior. Falamos do iQOO 7, que com o Snapdragon 888 garante a primeira posição, mesmo perdendo pontos. Abaixo temos o vivo X60 Pro+ e o Redmi K40 Pro e o Xiaomi Mi 11. Os 4 primeiros lugares são todos equipados com o Snapdragon 888.

A tabela continua depois com o Mate 40 Pro da Huawei, equipado com o seu SoC Kirin 9000. De seguida temos o Galaxy S21 Ultra 5G, novamente com o Snapdragon, que domina esta tabela. É aqui que entram os SoC com desempenho menor, com o 870 e o 865, no Redmi K40 e noutros.

Domínio total nos mais poderosos da gama média

Na gama média, outra área de grande interesse, tudo parece mudar. Temos o Redmi 10X 5G, o Redmi 10X Pro 5G e o vivo S7t, todos com o SoC Dimensity 820 da MediaTek.

Curioso é mesmo o resto da tabela da gama média. Todos os smartphones seguintes têm um SoC da Huawei, com o 985 a destacar-se. Claro que o menor 820 tem também uma presença importante. Assim, os smartphones que se seguem são Huawei ou Honor.

Como sempre é referido, esta é uma tabela que não é global e foca-se no mercado chinês. Também os valores obtidos são amostras de testes específicos, mas não deixa de ser um indicador importante do que estes equipamentos conseguem oferecer no dia a dia em termos de desempenho.