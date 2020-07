Organize os seus dias com estas apps para Android

Para que nenhuma tarefa importante fique por executar é essencial manter o seu dia organizado, ainda que tal seja um grande desafio. São muitas as distrações e imprevistos que podem surgir e que podem fazer com que tenha que adiar alguma. As apps para smartphone são, portanto, uma opção e hoje apresentamos alternativas para Android.

Comece a organizar os seus dias com estas apps.

Apps Android para organizar os seus dias

Sectograph

O Sectograph assume-se como uma app de planificação do seu dia, mas visual. Portanto, com recurso a um Widget em forma de relógio analógico o seu dia é divido por compromissos. Esta apresentação visual é excelente para que assim não se perca no tempo e nada fique por executar.

A app para Android é gratuita e inclui funcionalidades como temporizador de trabalho com pausas sob o princípio Pomodoro, permite programar refeições, toma de medicamentos e outras ações importantes para a saúde, permite ainda criar objetivos e pode ser sincronizado com o seu calendário habitual. Entre muitas outras opções.

Homepage: Laboratory 27

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 Estrelas

TimeTune

O TimeTune é uma app que o ajuda-o a fazer a gestão do seu tempo e das tarefas com base nas suas rotinas. Tem por hábito sair de casa sempre à mesma hora durante a semana, praticar desporto três vezes por semana, almoçar sempre no mesmo horário…

Adicione assim estas rotinas ao calendário e, a partir daí, ajuste tarefas e compromissos que não são regulares na sua vida.

Homepage: TimeTune Studio

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,5 Estrelas

Toggl: Time Tracker and Timesheet for Work Hours

Em terceiro lugar, sugerimos a Toggl. Esta app além de estar disponível para Android, pode ser encontrada também para iOS e para desktop, nomeadamente Windows, macOS e Linux. Assim, o utilizador poderá ter uma integração perfeita do serviço na sua gestão diária de tarefas, sem estar propriamente cingido ao smartphone ou tablet com Android.

Com a app Toggl poderá acompanhar as suas horas e ver onde está a gastar o seu tempo. Depois, com estes dados aprenda a programar-se e ajustar de forma mais eficiente os horários.

Homepage: Toggl.com

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 Estrelas

Jiffy – Time tracker

Por fim, deixamos como sugestão a Jiffy, uma app que promete fazer o resgate do seu tempo que parece que não rende nada ao final do dia. A organização do seu dia de forma visual é, uma vez mais, tida como fundamental para a organização e produtividade.

Além de estar disponível para Android, também pode ser encontrada gratuitamente para iOS.

Homepage: Jiffy

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,2 Estrelas

