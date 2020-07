Foi anunciado recentemente um jogo bastante curioso, não pela jogabilidade, mas principalmente pela história e conceitos que apresenta: Where the Heart Is.

O jogo encontra-se em desenvolvimento por uma equipa experiente de programadores pelo que poderá vir-se a revelar uma surpresa bastante agradável quando estiver terminado.

Where the Heart Is é um jogo diferente. Não o será provavelmente pela sua jogabilidade ou pela forma como controlamos o nosso personagem ou interagimos com os meio circundante, mas é diferente, pela história que nos conta.

De uma forma superficial, este jogo é sobre a nossa vida, as nossas decisões passadas e sobre o poder que temos sobre elas.

Tudo começa quando numa noite de tempestade, quando a quinta do personagem do jogo, Whit Anderson é assolada por uma trovoada. No meio da tempestade, e de uma forma misteriosa, surge um tremendo buraco no chão.

Habitualmente, quem mora em quintas, costuma ter cães, certo? Pois, Whit tem um Golden retriever, de nome Casey que curioso como qualquer cão, aproxima-se do buraco. Azar dos azares, Casey cai para dentro do buraco e assim Whit vê-se obrigado a descer até às entranhas da terra para salvar o seu cão.

O que vai encontrar vai deixá-lo (e ao jogador) de boca aberta.

Whit desce assim até uma realidade completamente diferente. Trata-se de um mundo estranho em constante mutação, tal como se de um sonho se tratasse. No entanto, estas imagens que Whit vê, são na realidade, a sua história de vida e o mais importante é que Whit ganha o poder de a mudar.

Trata-se de um mundo etéreo, quase fantasmagórico onde as memórias de Whit se materializam à sua volta e dessa forma o jogador é convidado a fazer uma viagem até à sua infância, conhecer a sua família e descobrir as maiores alegrias e tristezas da sua vida.

Whit vai poder assim, recriar laços com personagens que passaram pela sua vida. O seu excêntrico e incompreendido irmão Sege ou mesmo com a sua namorada de liceu, Rene e com os filhos que criaram.

“As nossas experiências de vida são como sonhos, algures entre o mundo material e a forma como a nossa mente os perceciona” refere Todd Keller, Diretor da Armature Studio. “Where the Heart Is torna o sonho lúcido, convidando os jogadores a refletirem sobre as suas vidas e sobre a forma como as viveram, à medida que vão descobrindo mais sobre a de Whit. Talvez descubram algo dentro deles…”

O jogo encontra-se em desenvolvimento pela Armature Studio, constituída por uma equipa bastante experiente no ramo como, Todd Keller (Lead Artist de Metroid Prime), Beth Foster (de Metroid Prime) ou Scott Eaton (Art Manager de God of War).

O jogo será lançado neste inverno para Playstation 4.