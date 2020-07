Pura: A garrafa inteligente que o avisa para beber água

Todos nós sabemos da importância de manter o nosso corpo hidratado. Para isso é importante que se beba muita água, algo que nem sempre fazemos por esquecimento.

Para nos ajudar nesta “tarefa”, existe uma garrafa inteligente que nos avisa para beber água e também que nos dá a temperatura da mesma.

Chama-se Pura e é a nova garrafa inteligente da marca portuguesa Prozis. Esta garrafa ajuda-nos a ingerir os valores recomendados de água diários, isto porque esta garrafa nos avisa para bebermos água.

Feita de aço inoxidável 304 de alta qualidade com isolamento a vácuo, esta garrafa consegue manter a temperatura das bebidas frias por 24 horas e quentes por 12 horas.

Garrafa Pura da Prozis permite ver temperatura da água na tampa

A cada 2 horas a garrafa emite um alerta para que não se esqueça de se hidratar. Outra das informações interessantes fornecidas pela garrafa é a temperatura da água. A garrafa inteligente Pura da Prozis tem um ecrã tátil LCD integrado onde essa informação é apresentada.

Para saber essa informação basta tocar na tampa sendo de imediato apresentada a temperatura. A acompanhar os valores da temperatura, é também apresentado o estado da bateria e a cor que nos dá uma indicação visual da temperatura. Se for verdade a água está entre 0ºC e 36ºC. Se for laranja está entre 37ºC e 60ºc e se for superior a 61 ºC a cor apresentada será a vermelha.

Como ativar o temporizador de alerta?

A ativação do temporizador também é por toque. Para isso basta que toque duas vezes na área azul do ecrã para proceder à sua ativação. Como referido, os alertas sonoros serão emitidos a cada 2 horas e piscará o LED associado da cor associado à temperatura. Este alerta pode também ser usado como lembrete para outras tarefas.

Se não se tocar na garrafa durante 10 horas, o ecrã tátil LCD irá apresentar um “X” assim como uma luz vermelha-clara.

O carregamento é feito via carregador USB magnético. A bateria é de 220 mAh e tem uma autonomia de até 15 dias.

Aproveitem a Promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir esta garrafa inteligente Pura com um desconto de 10%, usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda) e as ofertas apresentadas na imagem seguinte.