O seu Xiaomi vai receber o HyperOS 2? Conheça a lista completa dos smartphones

O HyperOS 2 chegou a par de outras novidades da Xiaomi. Uma das mais importantes foi o novo smartphone, que fará uso deste novo sistema e de tudo o que oferece. Claro que não será o único e muitos mais vão poder aproveitar. A lista dos smartphones já é conhecida e por isso veja se o seu equipamento está nesta lista da Xiaomi.

Tal como era esperado, o HyperOS 2 traz um lote de novidades muito grande. A Xiaomi aposta novamente em criar uma versão muito madura do seu sistema, que quer ser um verdadeiro ecossistema dentro da sua larga lista de equipamentos.

Estes conseguem assim comunicar entre si e oferecer uma integração única e natural. Deixa de ser uma proposta para smartphones e é verdadeiramente universal e adaptada a todas as plataformas. Uma das informações mais importantes para já é o calendário das atualizações, que a Xiaomi, entretanto, revelou.

Assim, vamos ter já uma primeira remessa de equipamentos que vão ter acesso ao HyperOS 2. Este vai estar presente nos novos equipamentos que saírem de fábrica. Assim, temos a Serie Xiaomi 15, Xiaomi Pad 7, Xiaomi S Pro Mini LED 2025, Redmi X 2025, Xiaomi Watch S4 y S4 eSIM e o Xiaomi Smart Band 9 Pro.

A lista continua depois com o primeiro lote de atualizações. Do que a marca revelou, e para novembro de 2024 teremos a seguinte lista de equipamentos:

Serie Xiaomi 14

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi MIX Flip

Redmi K70

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

No mês seguinte, em dezembro de 2024, chegará a segunda lista de atualizações para os equipamentos da marca. Esta é similar, mas abrange novos dispositivos:

Serie Xiaomi 13

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi Civi 4 Pro

Redmi K60 e K60 Pro

Redmi K60 e K60E

Redmi Turbo 3

Serie Redmi Note 14

Xiaomi Pad 6 Max 14

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad Pro 5G e Pad Pro

Xiaomi Pad SE

Por fim, e já para 2025, a Xiomi lança a última leva de atualizações. Esta não tem uma data definida, mas espera-se que aconteça no início de 2025:

Xiaomi 12S

Serie Xiaomi 12

Serie Xiaomi 11

Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Civi 2

Redmi K50

Serie Redmi Note 13

Serie Redmi Note 12

Redmi Note 11T Pro e 11T Pro+

Serie Redmi 14

Serie Redmi 13

Serie Redmi 12

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Importa notar que por agora esta é uma lista que estará limitada ao mercado da China e que se abrirá depois para a Europa e o resto do planeta. A Xiaomi ainda tem de revelar o HyperOS 2 no mercado global, onde será possível ver quais as novidades que, entretanto, vão ficar pelo caminho e limitadas ao país de origem da marca.