De Paris a Nova Iorque em 90 minutos: o primeiro avião hipersónico movido a hidrogénio

Prevê-se que a exploração comercial tenha início entre 2032 e 2035 a bordo do Destinus S. O seu irmão mais velho, o Destinus L, com capacidade para 400 passageiros, poderá chegar em 2040.

O hidrogénio a alimentar o futuro

O Destinus S, o primeiro avião comercial hipersónico a hidrogénio do mundo, promete revolucionar as viagens de longo curso. Este projeto parece estar agora pronto a descolar.

Portanto, em termos de experiência, uma vez que se estima que será capaz de viajar a uma velocidade cinco vezes superior à velocidade do som (match 5), poderá completar o trajeto entre Paris e Nova Iorque (pouco menos de 6.000 quilómetros) em apenas 90 minutos.

O avião, criado pela startup suíça Destinus, utiliza o hidrogénio como única fonte de energia.

Com capacidade para 25 passageiros e uma autonomia de 10.000 quilómetros, o Destinus S duplica a capacidade do lendário Concorde, que era capaz de fazer o percurso entre Paris e Nova Iorque em 3 horas e 30 minutos.

Para atingir esta velocidade, o avião incorpora uma tecnologia de propulsão que combina motores turbojato e ramjet. Esta configuração permite uma transição suave do sistema de propulsão à medida que a velocidade e a altitude aumentam.

Destinus S irá "aproximar continentes"

Especificamente, o Destinus S aproveita o turbojato para a descolagem e o ramjet para altitudes mais elevadas, alcançando uma eficiência energética excecional.

Esta tecnologia, juntamente com o seu motor movido a hidrogénio puro, garante que o avião emite apenas vapor de água, colocando-o na vanguarda da aviação sustentável.

Recorde-se que, atualmente, os aviões comerciais convencionais demoram mais de oito horas a fazer o percurso entre Madrid e Nova Iorque.

O design futurista do Destinus S distingue-se pela sua semelhança com um grande drone, sem janelas e com uma grande entrada de ar à frente para melhorar a aerodinâmica.

A sua estrutura foi concebida para obter o máximo desempenho e destina-se ao mercado da alta gama, onde a sua capacidade para 25 passageiros e a sua velocidade o tornarão um serviço exclusivo.

O hidrogénio é uma das alternativas mais limpas e sustentáveis aos combustíveis fósseis. A Destinus planeia produzir este hidrogénio utilizando fontes de energia renováveis, como a energia solar e eólica, tornando a operação desta aeronave completamente ecológica e empenhada em reduzir as emissões de carbono no setor da aviação.

A Destinus planeia expandir a sua frota com o desenvolvimento de um modelo maior, o Destinus L, que poderá transportar até 400 passageiros e atingir velocidades de Mach 6.

Este modelo, projetado para entrar no mercado em 2040, dependerá do sucesso e do desempenho do Destinus S, que deverá estar comercialmente operacional entre 2032 e 2035.