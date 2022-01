O que é e para que serve a atualização em segundo plano das apps

A atualização em segundo plano das aplicações é uma funcionalidade importante tanto em iPhones como em Androids. Provavelmente, já se deparou com este termo, mas não sabia o que era nem para que servia. Se for o caso, está com sorte.

Explicamos-lhe, hoje, tudo acerca desta funcionalidade não tão conhecida, mas impactante para o seu smartphone em vários aspetos.

O que é a atualização em segundo plano das apps?

Basicamente, esta atualização é uma funcionalidade do iOS e do Android que permite às aplicações atualizarem o seu conteúdo a partir da Internet, mesmo quando não está a utilizá-las. Em contraste, dizemos que as aplicações são atualizadas em primeiro plano quando as abrimos e as utilizamos diretamente.

O que faz a atualização em segundo plano?

Esta atualização permite que as aplicações executem todo o tipo de ações em segundo plano - caso contrário, teria de manter uma aplicação aberta para que esta pudesse aceder a essas ações. Mas o que é que a atualização faz realmente? Aqui estão alguns exemplos das ações que ela gere sem que tenha de verificar manualmente:

As aplicações de notícias "agarram" as últimas para que estejam atualizadas quando as abre;

As aplicações que seguem a utilização dos seus dados móveis recolhem informação;

Os serviços de armazenamento em nuvem sincronizam automaticamente os seus ficheiros;

Algumas apps detetam que está numa loja e preparam os últimos cupões digitais;

Redes sociais como o Twitter pré-carregam os últimos tweets para que não tenha de esperar por eles ao abrir a app.

Além destes benefícios, é importante notar que, para a maioria das aplicações no iPhone, a atualização em segundo plano não afeta as notificações. Isto significa que pode desativar a funcionalidade para apps de mensagens como o WhatsApp e continuará a receber notificações quando receber uma nova mensagem. No entanto, este não é o caso do Android.

Deve permitir esta atualização em segundo plano das apps?

Na maioria dos casos, esta atualização é conveniente. No entanto, há duas razões principais pelas quais poderá querer desligá-la.

A primeira é para poupança de bateria. As aplicações que funcionam em segundo plano consomem bateria, tal como quando as executa em primeiro plano. Se procura maximizar a duração do seu dispositivo entre cargas, considere desativar esta funcionalidade.

A outra razão é que, por predefinição, a atualização em segundo plano está ativada não só para quando está ligado a uma rede Wi-Fi, mas também para quando está com os dados móveis ligados. As aplicações podem utilizar bastantes dados nestas atualizações, por isso, se tiver um plano de dados limitado, isto pode resultar em custos adicionais. Esteja atento!

Como desativar estas atualizações - iPhone

Para alterar as aplicações que correm em segundo plano no seu iPhone:

1. Aceda às "Definições".

2. Vá a "Geral".

3. Entre em "Atualizar em segundo plano". Aqui, verá uma lista de aplicações do seu iPhone que utilizam esta funcionalidade. Pode desativar apps específicas desligando o botão apresentado à frente de cada uma.

4. Para desativar a atualização, ou permitir que execute apenas quando estiver ligado a uma rede Wi-Fi, entre na primeira definição e escolha o que lhe é mais conveniente:

Não

Wi-Fi

Wi-Fi e dados móveis

É de salientar que, para este passo, a poupança de bateria deve estar desativada. Caso contrário, não consegue editar nada nesta página de definições.

Alternativamente ao que apresentamos, poderá tirar diretamente a permissão de apps específicas ao uso dos seus dados móveis. Para isto, aceda às "Definições" > "Rede móvel" e arraste até à zona das apps. Aí desative as aplicações às quais quer negar permissão para usar os seus dados móveis.

Como desativar estas atualizações - Android

O Android não tem uma funcionalidade com o nome exato "Atualizar em segundo plano" - este é um termo do iPhone. No entanto, oferece opções que realizam quase as mesmas funções. A localização e o nome da opção dependerá do dispositivo - neste caso, usaremos um Huawei P20 Lite.

Para evitar que uma aplicação utilize dados móveis em segundo plano:

1. Vá a "Definições".

2. Aceda a "Aplicações".

3. E novamente "Aplicações" apresentado no topo.

4. Clique na app para a qual pretende desativar a atualização em segundo plano.

5. A partir deste menu, selecione "Utilização de dados" e desative "Dados 2.º plano".

Isto impedirá a aplicação de utilizar dados móveis a menos que os esteja a utilizar em primeiro plano. A utilização em segundo plano quando ligado a uma rede Wi-Fi não é afetada.

Se estas opções não restringem a atualização em segundo plano da maneira que pretende, vale a pena verificar as definições individuais das suas aplicações.

Embora a atualização da aplicação em segundo plano funcione de forma um pouco diferente no iPhone e no Android, é uma funcionalidade útil que permite que as aplicações se mantenham atualizadas mesmo quando não as está a utilizar.

