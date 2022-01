Redes: Já “fez” um ping a uma máquina? Saiba ler o resultado

Para quem não conhece, o ping é dos comandos mais usados no mundo das redes, uma vez que permite testar a conectividade, ao nível do IP, entre equipamentos. Com esta ferramenta, que pode ser usada em todos os sistemas operativos, conseguimos saber se uma máquina está “viva” na rede.

E o resultado de um ping... sabe o que significa? Se não, nós ajudamos!

O PING (Packet InterNet Groper) é um utilitário presente em quase todos os sistemas operativos que permite saber se uma determinada máquina remota está acessível ou não (descartando as firewalls). Além disso, esta ferramenta pode dar-nos também alguma informação sobre o próprio estado da rede (ex. latência, congestionamento, etc).

O comando ping recorre ao ICMP (protocolo de mensagens de controlo de rede) enviando um pacote específico para uma determinada máquina e espera pela resposta (registando o delay). Este delay é denominado de latência. Em termo de analogia, o ping pode ser comparado ao ping-pong (se enviarmos a bola para um lado (echo request), do outro lado, se estiver lá alguém, vamos receber uma resposta (echo reply).

Como ler o resultado de um ping?

O comando ping disponibiliza ao utilizador várias informações interessantes.

Primeiro a informação se um determinado destino está alcançável. Essa informação é apresentada nas primeiras linhas, onde podemos inclusive saber qual foi o delay da resposta. Como podemos ver na imagem seguinte, no teste que realizamos para o servidor de DNS da Google, o delay foi de 34,641 ms.

O TTL (Time to Live) é o tempo de vida de um pacote e é utilizado para evitar que um pacote circule eternamente na rede. Assim quando o valor TTL de um pacote atinge um determinado valor sem encontrar o destino, esse pacote é descartado.

Por outro lado, em algumas circunstâncias (pode variar, uma vez que o valor pode ser alterado) é possível saber qual o sistema operativo que a máquina que está do outro lado está a utilizar. Para tal, basta estarmos atentos ao campo TTL (time to live) e verificar qual o valor Saber mais aqui.

Na segunda parte do resultado são apresentadas algumas estatísticas. Por exemplo, ficamos a saber que foram enviados 5 pacotes e recebidos 5 pacotes, o que dá 0% de perdas. Poderíamos também concluir (apesar de prematuro) que a rede não está congestionada (é claro que apenas enviamos 5 pacotes e ainda para mais estamos efetuar um ping para uma máquina na rede local).

A segunda parte dos resultados é o RTT – Round Trip Times que nos dá informação de delay mínimo, máximo e também a média de tempos.