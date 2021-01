O Android 11 já está disponível no OnePlus Nord para poder ser testado

Os planos da OnePlus para o Android 11 são conhecidos e foram revelados há poucas horas. A marca apresentou com grande detalhe quais os seus smartphones que iriam receber esta nova versão do Android e também quando esta seria lançada para cada modelo.

Sabia-se que o próximo a receber o OxygenOS 11 e as novidades deveria ser o Nord e a marca não desiludiu. Foi precisamente este smartphone que recebeu agora uma novidade, com o anúncio do lançamento da primeira versão beta pública.

Os planos da OnePlus para os smartphones

Ainda que possam parecer atrasados, os planos da OnePlus para o Android 11 seguem a linha definida pela empresa. Já tem esta versão nos 8 e 8T, tendo o OxygenOS 11 sido apresentado quando estes smartphones foram apresentados aos utilizadores.

Também o OnePLus 7 e 7T teriam já esta versão disponível, mas os problemas encontrados levaram a que fosse colocado em pausa. A empresa está a avaliar com a Qualcomm os problemas de encriptação e irá em breve apresentar uma solução.

Testes do Android 11 já começaram no Nord

Assim, os planos avançaram e foi o Nord, um dos mais recentes smartphones da marca, a receber a primeira atualização. Anunciada nos fóruns da OnePlus, esta primeira versão de testes está pronta a ser instalada e avaliada.

Por agora estão disponíveis apenas as versões dedicadas aos mercados indiano e global, sendo esperado para muito breve a versão dedicada à Europa. Presente está também a versão de recuperação para todos os que quiserem reverter a instalação desta.

OxygenOS 11 traz (quase) todas as novidades desta versão

Tal como a OnePlus descreve, esta versão beta do OxygenOS 11 traz a grande maioria das novidades da Google para o Android 11. A marca deixou de fora a funcionalidade always-on display, algo que parece estar dedicada apenas aos modelos topo de gama da OnePlus.

Está assim dado um passo importante para a continuidade do processo de atualização para o Android 11 na OnePlus. Com o 7 e o 7T a receberem em breve a sua versão, a lista de smartphones fica assim mais completa e alargada.