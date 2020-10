Netflix: em breve poderemos ouvir as séries e filmes em segundo plano no Android

A Netflix tem trazido algumas novidades interessantes para os utilizadores. E se o objetivo da empresa passa pela possibilidade de aumentar os preços dos planos, então o melhor mesmo é continuar a oferecer o melhor serviço aos clientes.

Desta forma, foi agora descoberta uma nova funcionalidade que vai permitir aos utilizadores Android reproduzir apenas o áudio dos conteúdos em segundo plano. Ou seja, sem que o vídeo seja exibido.

A popular plataforma de streaming de conteúdos está cada vez mais completa para uma melhor interação com o utilizador. Mas parece que há uma novidade à espreita, nomeadamente para a app nos dispositivos Android.

Brevemente poderemos ouvir os conteúdos Netflix, sem vídeo, no Android

De acordo com as informações avançadas pelo site XDA Developers, o serviço de streaming está a preparar-se para apresentar mais uma funcionalidade para os dispositivos Android.

A novidade prevê que a app consiga reproduzir apenas o áudio dos filmes e séries da plataforma em segundo plano. Ou seja, o vídeo não seria exibido e os utilizadores poderão estar a realizar outras tarefas enquanto ouvem os seus conteúdos preferidos.

A descoberta foi feita através da versão 7.79.1 da aplicação da Netflix para Android. De acordo com o site, foram identificadas linhas de código na app que sugerem que, em breve, os utilizadores do sistema operativo da Google vão poder apenas ouvir as séries e filmes, caso assim entendam.

<string name="audio_mode_intro_tooltip_message">Save your data by turning off the video and listening to your favorite shows.</string> <string name="audio_mode_tooltip_title">New</string> <string name="audio_mode_video_off_tooltip_message">The video is off, but you can continue listening to your show while you are busy doing other things.</string>

Segundo o que se pode ler no código “O vídeo está desligado, mas poderá continuar a ouvir o conteúdo enquanto se ocupa com outras coisas“.

Esta funcionalidade poder ser bastante útil em diversas situações. Por exemplo, quando o utilizador não consegue estar a olhar para o ecrã mas quer continuar a seguir determinado conteúdo, como filmes, séries ou documentários. Uma outra possibilidade é quando o plafond de dados móveis está mais limitado, e assim gastará menos apenas com o áudio ativado. Neste último exemplo, também a bateria poderá ser mais poupada.

Para já, a novidade foi apenas detetada na APK da aplicação e pode acontecer ser apenas uma ideia ou testes e não chegar à versão final.

Leia também: