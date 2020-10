Flutter: A revolução mobile da gigante Google

No nosso smartphone temos dezenas de aplicações que usamos todos os dias. Desde compras até controlos de luzes e eletrodomésticos, o nosso pequeno dispositivo tornou-se um hub de inovação e novidade.

Foi a pensar em quem desenvolve essas aplicações que a Google decidiu lançar em 2017 o Flutter, que neste momento já conta com mais de 2 milhões de programadores ativos.

Flutter o que é?

Flutter é uma framework criada pela Google para desenvolver aplicações em várias plataformas com apenas um código-fonte e de forma nativa.

O programador consegue desenvolver funcionalidades e designs para IOS e Android através de widgets disponibilizados pela comunidade. A curva de aprendizagem é relativamente curta e existe uma plenitude de documentação online para ser explorada por novos utilizadores, sendo já um dos repositórios mais populares no Github.

Como desenvolver o seu primeiro widget em Flutter? Veja o vídeo

Dart, a nova rockstar das linguagens de programação

Criada em 2011, Dart é uma linguagem de programação produzida pela gigante Google. É a linguagem utilizada para programar aplicações Flutter, mas pode também ser usada de forma isolada para desenvolvimento de software.

Tal como o Java, Dart é uma linguagem orientada a objetos muito simples de usar e aplicar. Tanto a Google como a Amazon fazem uso de Dart para desenvolver aplicações móveis.

Adeus React?

O Facebook já tinha lançado em 2015 a sua framework de desenvolvimento mobile cross-platform (para várias plataformas), o React Native.

Contudo, desde o lançamento do Flutter, muitos utilizadores preferem utilizar a tecnologia da Google, pela experiência de utilização, tempo de desenvolvimento e performance, torna-se uma alternativa ao React. Ainda assim o React é uma linguagem que está presente no mercado há mais tempo e que conta com uma grande comunidade online. Vamos assistir nos próximos anos a uma competição acesa pela popularidade entre as duas frameworks, mas é seguro dizer que, em geral, a ferramenta da Google é superior.

Design e compatibilidade deixaram de ser um luxo

Desde gigantes de vendas online a grandes grupos financeiros, Flutter começa a ser adotado em todo o mundo como principal ferramenta no desenvolvimento de aplicações.

Mas o destaque vai também para freelancers e start-ups com poucos recursos que criam projetos invejáveis como é o caso da Reflectly.

Uma start-up Dinamarquesa já foi premiada em várias ocasiões pelo design e interatividade da sua aplicação que permite controlar e analisar o nosso mood.

Flutter Web

A Google quer ir mais além e já são cada vez mais os que utilizam Flutter para programar na Web. Num futuro próximo a gigante tecnológica americana pretende que as aplicações sejam programadas apenas uma vez, para serem capazes de funcionar em todas as plataformas digitais.

Por Pedro Gomes para o Pplware