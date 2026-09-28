Nem iPhone, nem Galaxy recente! Smartphone de Mark Zuckerberg surpreendeu todos

Mark Zuckerberg volta a estar no centro das atenções. Desta vez não pelos desenvolvimentos em IA ou do Metaverso. Durante uma entrevista recente, o líder máximo da Meta foi visto a segurar um smartphone que rapidamente captou os olhares dos mais atentos.

Detalhe inesperado de Mark Zuckerberg

A imagem do dispositivo espalhou-se de imediato através de publicações na rede social X, gerando ampla discussão na comunidade tecnológica. O aparelho identificado nas mãos do executivo parece ser um Samsung Galaxy S24 Ultra, um modelo lançado no início de 2024 que continua a dar nas vistas pela sua construção imponente e linhas inconfundíveis.

A grande surpresa desta observação reside no facto de este topo de gama ter já mais de dois anos de mercado. Numa altura em que o mercado já acolhe as gerações Galaxy S25 Ultra, Galaxy S26 Ultra e os mais recentes dobráveis como o Galaxy Z Fold 8, ver um dos homens mais influentes da indústria com uma versão anterior não deixa de ser marcante.

Escolha curiosa perante modelos recentes

Não há confirmação oficial sobre se este Galaxy S24 Ultra funciona como o telemóvel pessoal diário de Zuckerberg ou se serviu apenas como unidade pontual para aquela ocasião. É perfeitamente habitual que figuras de topo no setor utilizem múltiplos dispositivos em simultâneo para conduzir testes de software, realizar viagens ou cumprir demonstrações práticas de novas ferramentas.

Billionaire Mark Zuckerberg using the trusty S24 Ultra in 2026 pic.twitter.com/YZOAS6hTIF — CID (@theonecid) September 24, 2026

Peso do Android e exemplo de Silicon Valley

A ligação de figuras de topo da tecnologia aos equipamentos da marca sul-coreana não é, de resto, um caso isolado. Recentemente, também Jensen Huang, o líder executivo da NVIDIA, foi visto em público a utilizar o inovador Galaxy Z Fold 8, sublinhando a preferência continuada de líderes mundiais pelo ecossistema móvel da Samsung.

Estes episódios mostram de forma clara que, mesmo no topo da indústria onde os recursos são praticamente ilimitados, o hardware topo de gama com alguns anos de maturação continua perfeitamente capaz de responder às exigências de trabalho mais intensas.