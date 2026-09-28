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Motores/Energia

E se a solução para um incêndio num carro elétrico for… fugir da bateria?

4 Comentários

Uma patente pedida recentemente descreve um sistema que separa a bateria de alta tensão do veículo em caso de incêndio e permite ao carro afastar-se do conjunto com a energia da bateria de 12 V.

Conforme informação detetada pelo CarBuzz, uma patente (com o número 20260274078) assinada por engenheiros da Stellantis propõe uma solução para reduzir o impacto de um incêndio na bateria de um veículo elétrico. De acordo com o pedido, o objetivo é evitar que esse incêndio termine com a perda total do veículo.

De facto, conforme já vimos anteriormente, os incêndios em veículos elétricos são até mais raros do que os que ocorrem em carros a gasolina. No entanto, são mais difíceis de apagar e, por isso, as pessoas tendem a ter receio. Uma vez que há poucas formas de impedir que uma bateria em fuga térmica queime também o veículo, a ideia da patente é separar os dois com rapidez suficiente para que ambos se afastem antes de a situação se agravar.

Uma solução para um receio comum

O sistema começa com um interruptor ou comando de libertação rápida, com a patente a prever várias formas de ativação, incluindo um controlador automático gerido pelo sistema elétrico do veículo, alavancas mecânicas e eletrónicas, e um botão num ecrã tátil.

Clique na imagem para ver a figura completa.

Depois da ativação, o carro envia sinais a fixadores pirotécnicos, isto é, parafusos explosivos, que disparam e desligam a bateria de alta tensão, que cai pela parte inferior do veículo. O documento descreve ainda, como alternativa, duas estruturas do tipo castellated, secções “em forma de castelo” que se encaixam entre si e das quais uma se afasta para deixar cair a bateria.

Para o carro se conseguir afastar, o sistema usa a bateria de 12 V habitual do veículo, que fornece energia para uma curta distância, suficiente para sair do raio do incêndio, numa solução que distingue esta proposta de outros sistemas de ejeção de baterias.

Conforme descrito, todo o processo poderia decorrer sem condutor e, com a remoção de cerca de 900 kg, a altura ao solo aumentaria pelo menos cerca de cinco centímetros, permitindo ao carro passar por cima da bateria.

Apesar de a solução ser promissora, trata-se , para já, de um documento de pedido de patente, não sendo conhecidos planos para a sua aplicação em modelos de produção.

Leia também:

Baterias à prova de fogo e um botão escondido: novas exigências da China para carros elétricos

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
bateria carro elétrico patente Stellantis

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  1. Avatar de Morty
    Morty

    Off-topic

    Sou só eu e que preferia o design anterior? pplware agora parece estar sempre em modo leitura… "Nem tudo o que e moderno e melhor"

    Responder
    1. Avatar de Vítor M.
      Vítor M.

      Mas o modo anterior, em cada artigo, é muito parecido com o que temos agora, só que agora com mais espaço de leitura. O que poderia ser melhorado?

      Responder
  2. Avatar de Manuel
    Manuel

    novo layout muito confuso.

    muito espaço vazio entre o artigo e os comentários.

    muitas "caixas" e muita publicidade.

    Responder
    1. Avatar de Vítor M.
      Vítor M.

      Estamos a melhorar todos estes aspetos. Na verdade, em termos de caixas de PUB, são as mesmas. Mas agora, como mudaram de lugar, parecem mais. Os espaços vazios têm de ser ajustados. Mas, podem não ser espaços vazios, pode ser algo que esteja a carregar. Seja como for, esse feedback é bom, obrigado. A ideia é melhorar.

      Responder
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