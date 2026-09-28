Xpeng G9L: tudo o que se sabe sobre o SUV de 5,1 metros antes da estreia global em Paris

A Xpeng vai levar o G9L para o mercado global no Salão Automóvel de Paris, a 12 de outubro, e os exemplares destinados à Europa deverão ser montados na fábrica da Magna Steyr, na Áustria. O SUV de cinco lugares já foi lançado na China em versões 100% elétricas e de autonomia estendida.

O G9L, um SUV de grandes dimensões com 5,1 metros de comprimento, será apresentado ao mercado global no Salão Automóvel de Paris, a 12 de outubro de 2026.

A produção em volume arranca na fábrica de Graz, na Áustria, a par da produção na China, num movimento que reforça a aposta da fabricante de Guangzhou na presença internacional. Na China, o modelo já foi lançado com preços entre 241.800 e 319.800 yuan (cerca de 32.000 e 42.000 euros), valores antes de descontos.

Dimensões e equipamento

O G9L mede 5120 mm de comprimento, 1999 mm de largura e 1782 mm de altura, com uma distância entre eixos de 3100 mm, e, apesar do tamanho, está disponível apenas com cinco lugares. A direção às rodas traseiras permite um raio de viragem de 4,96 metros, e a mala tem capacidade para 1152 litros.

Do lado de fora, os detalhes divulgados pelo CarNewsChina dizem que os faróis da Huawei conseguem projetar imagens na estrada e até reproduzir filmes numa projeção exterior de 98 polegadas, enquanto a carroçaria pode ser escolhida em verde, roxo, preto, cinzento e branco, com jantes de 20, 21 ou 22 polegadas.

No interior, a Xpeng propõe quatro esquemas de cor (branco, preto, vermelho e laranja) e um conjunto tecnológico bastante extenso, que inclui um grande ecrã tátil central, um painel de instrumentos LCD fino, um ecrã de realidade aumentada, um espelho retrovisor interior de nove polegadas com imagem em streaming, um ecrã tátil para os passageiros de trás e um ecrã de 21,4 polegadas fixo no teto. A capacidade de processamento fica a cargo de três chips Turing, que somam 2250 TOPS.

O conforto é reforçado por quatro portas de fecho suave, bancos aquecidos, ventilados e com massagem, um frigorífico integrado de 12,5 litros, um carregador sem fios de 50 W, uma mesa dobrável no apoio de braços traseiro e um sistema de som com 33 altifalantes.

Motorizações disponíveis na China

A versão 100% elétrica de entrada tem um único motor no eixo traseiro, com potência máxima de 270 kW (367 cv), e acelera dos 0 aos 100 km/h em 6,8 segundos. Com a bateria LFP de 91,9 kWh, a autonomia chega aos 702 km.

A variante de tração integral acrescenta um motor de 160 kW (218 cv) ao eixo dianteiro, atingindo 430 kW (585 cv) de potência combinada e uma autonomia de 660 km com a mesma bateria, existindo ainda uma bateria maior, de 110 kWh e química NMC, que permite 755 km.

A versão de autonomia estendida (EREV) tem tração integral de série, com um motor dianteiro de 160 kW e um traseiro de 230 kW (313 cv), o que resulta em 370 kW (503 cv) de potência combinada e numa aceleração dos 0 aos 100 km/h em 4,95 segundos.

A bateria LFP de 63,3 kWh, fabricada pela CALB, assegura 435 km em modo elétrico, ao passo que o motor a gasolina de 1,5 litros com turbo, que atua como gerador e desenvolve 110 kW (150 cv), aliado a um depósito de 60 litros, permite uma autonomia combinada de 1602 km.

Todos os valores de autonomia indicados seguem o ciclo chinês CLTC, tipicamente mais otimista do que o WLTP usado na Europa.

Em outubro, no Salão Automóvel de Paris

Com o G9L, a Xpeng apresenta uma proposta de grande dimensão, com muito equipamento e uma oferta que combina versões elétricas e de autonomia estendida, com o objetivo de ganhar peso fora da China, especificamente em 64 outros mercados.

Os preços e as versões previstas para a Europa não foram divulgados, pelo que esses detalhes ficam por confirmar depois da apresentação a 12 de outubro, em Paris.

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