Na sua senda de trazer as melhores e as mais úteis funcionalidades ao Android, a Google tem preparado algumas novidades. Uma que está a ser desenvolvida ao longo dos últimos meses é o Nearby Share, que se espera esteja disponível muito em breve.

Este sistema de troca de ficheiros dará ao Android uma capacidade que necessita, para em qualquer lugar e a qualquer momento transmitir informação entre smartphones. Sabe-se agora que dará muito mais, podendo funcionar naturalmente com o Windows, macOS, Linux e Chrome OS.

O Nearby Share não será limitado ao Android

Há muitos meses que se vem a falar do Nearby Share na comunidade Android. Este sistema de partilha de ficheiros do Android será o reinventar de uma funcionalidade importante e que os utilizadores pediam há vários anos.

De forma simples, enviar um ficheiro será simples e rápido, recorrendo ao Wi-Fi. Espera-se que o Nearby Share chegue com o Android 11, que deverá ser apresentado na sua forma definitiva no final do verão.

Windows, Linux e macOS usam novidade da Google

A novidade agora é que o Nearby Share poderá não ficar limitado ao Android e permitir ser usado com outros sistemas operativos. Por agora é já visível a integração com o Chrome OS, mas muito em breve será alargado a outros sistemas como o Windows, o Linux ou o macOS.

Para fazer essa integração, a Google vai recorrer ao seu elemento comum a todos estes sistemas operativos. Falamos do Chrome, que já hoje tem muitas funcionalidades para interligar as diferentes plataformas, noutras áreas.

É o Chrome a tratar desta partilha

A Google está, entretanto, já a trabalhar nesta integração, como seria esperado. São vários os commits que podem ser encontrados nos repositórios de código do Chrome. Ainda é um trabalho em curso, mas que se sabe que será acedido no endereço chrome://nearby/.

Esta integração dará ao Nearby Share uma utilização ainda mais abrangente, ao contrário de propostas como a da Apple. Não ficará naturalmente limitado ao sistema operativo, mas sim à presença do browser da Google, que hoje em dia está em todo o lado.