Gerir o espaço em disco pode ser um problema para muitos utilizadores. Nem todos têm acesso a armazenamento de maiores dimensões e por isso precisam de fazer um controlo muito apertado do espaço que está a ser ocupado.

Uma forma de fazer esta gestão é pela pesquisa e eliminação de ficheiros de maiores dimensões, que assim libertam espaço essencial. Encontrar esses ficheiros é simples no Windows 10 e não requer qualquer app. Veja como encontrar estes ficheiros grandes.

Encontrar ficheiros grandes é simples

Muitos utilizadores do Windows 10 habituaram-se a recorrer a apps externas para as funções mais básicas. Ignoram tudo o que o sistema oferece e pode ser usado. Já por muitas vezes mostrámos como podem fazer uso dessas opções para evitarem usar apps externas e de terceiros.

Uma das funcionalidades mais pedidas é a pesquisa de ficheiros de grandes dimensões. O Windows 10 tem essa opção disponível, bastando saber usá-la para encontrar o que procuram. É um processo simples e intuitivo para quem usar a pesquisa.

O Windows 10 tem a ferramenta certa

Comecem por clicar na área de pesquisa do Explorador de ficheiros do Windows 10. Fazendo uma simples pesquisa abrem todas as opções necessárias para configurarem a procura de ficheiros grandes ou pequenos, dependendo do que querem encontrar.

Na zona posterior encontram agora a área Procurar, onde têm disponível a opção de filtrar por tamanho. Ao expandirem essa opção têm várias opções, todas associadas à procura de ficheiros com tamanhos dentro dos padrões disponíveis.

Basta escolher o tamanho certo que se quer encontrar

Basta que escolham a opção pretendida, para que a pesquisa seja iniciada. As opções presentes são Vaziou (0 KB), Muito pequeno (0 – 16 KB), Pequeno(16 – 1 MB), Médio (1 – 128 MB), Grande (128 – 1 GB), Enorme (1 – 4 GB) e Gigantesco (>4 GB).

A pesquisa vai então ser feita com base no padrão de tamanho definido, procurando os ficheiros que encaixem nessa procura que está a ser realizada. O tempo que demora depende do tamanho do disco que está a ser procurado.

Sem recorrer a qualquer app para o fazer

Se preferirem, em vez de usar a opção Tamanho, podem usar a caixa de pesquisa diretamente. Só precisam de escrever a palavra tamanho e o padrão: tamanho:grande ou tamanho:gigantesco. De seguida carreguem em Enter ou na seta azul para a pesquisa se iniciar.

Mais uma vez fica provado que o Windows 10 tem as ferramentas certas para ajudar o utilizador em qualquer momento. Simples de usar, não precisa de qualquer configuração, bastando o utilizador escolher o que quer ou simplesmente escrever para encontrar ficheiros grandes.