À margem de tudo o que a Microsoft tem desenvolvido para o Windows 10, a gigante do software desenvolve outras ferramentas para este sistema. São apps que podem ser usadas e que melhoram a utilização geral, focando-se em pontos específicos.

Com o Terminal, a marca quis agrupar numa única interface todos os terminais, sejam eles nativos ou instalados posteriormente. A mais recente versão do Windows Terminal traz muitas novidades importantes para o Windows 10.

Windows Terminal: A porta para os terminais

Tal como tem feito com outros desenvolvimentos, a Microsoft tratou de criar uma versão de testes e de desenvolvimento. Temos assim o Windows Terminal Preview, onde a marca coloca as mais recentes novidades e testa o que está a desenvolver.

A versão 1.1 do Windows Terminal Preview chegou recentemente e traz muitas novidades. Falamos da possibilidade de lançar esta app no arranque, tornando-a pronta a usar de imediato. Há ainda a possibilidade de usar a tecla Alt para abrir qualquer terminal dentro de outro.

Novidades importantes chegam na versão Preview

As novidades não se ficam por aqui e agora é possível abrir o Windows Terminal diretamente no Explorador de ficheiros do Windows 10. Basta clicar com o botão direito do rato e esta nova opção passa a estar presente. Ao ser escolhida, abre o perfil padrão nessa localização.

No topo de cada separador há agora novas opções e novas funcionalidades. As mais relevantes são a possibilidade de alterar as cores para uma melhor identificação. Também o título destes separadores pode agora ser alterado diretamente para o que o utilizador pretender.

Microsoft não para de trazer melhorias

Há ainda outras novidades nas configurações e noutras opções que podem ser usadas. Estas podem ser consultadas diretamente nesta publicação da Microsoft, para depois serem testadas nesta nova versão do Windows Terminal Preview.

Quem quiser experimentar todas estas novidades, deve instalar a versão Preview do Windows Terminal. Se preferirem algo mais de base, devem optar pela versão estável e aguardar que todas as novidades sejam incorporadas.