A MIUI 13 está perto de ser uma realidade para a Xiaomi. A empresa tem em desenvolvimento esta nova personalização do Android, que se espera seja apresentada já no próximo mês de agosto, em conjunto com outras novidades da marca.

Algo que tem vindo a ser falado e que aparentemente será uma novidade, está no desempenho que a MIUI 13 vai trazer para os smartphones da Xiaomi. A marca prepara-se para conseguir aumentar a RAM sem qualquer intervenção do utilizador.

Nos sistemas mais modernos, uma das formas usadas para combater a falta de RAM é a sua criação de forma virtual. Esta assenta na utilização do armazenamento que está disponível, conseguindo assim uma melhoria no desempenho geral.

Se este conceito funciona bem no desktop, a Xiaomi quer transpo-lo para os smartphones e em especial para a sua MIUI 13. As provas têm surgido e apontam para que esta será a versão onde a novidade associada a esta RAM virtual será apresentada.

Informações recentes dão conta de que a MIUI 13 irá trazer esta novidade, aumentado assim em 3GB a RAM. Fontes associadas ao desenvolvimento desta versão apontam para a sua presença quando esta for apresentada já no próximo mês de agosto, em data ainda a revelar.

Por norma este mecanismo de aumentar a memória seria esperado em smartphones onde este elemento fosse mais reduzido. Seria por isso esperado em equipamento Xiaomi de entrada de gama, algo que a marca parece não ir cumprir, focando-se noutros modelos.

A informação existente aponta para que apenas os smartphones Xiaomi com SoC Snapdragon 888, 870 e 865 vão ter acesso a esta melhoria diretamente na MIUI 13. Provavelmente, e mais tarde, a mesma será alargada a outros smartphones, com menos RAM disponível.

Esta novidade vai certamente trazer aos smartphones Xiaomi melhor desempenho, gerindo e criado RAM conforme é necessária, na MIUI 13. É um conceito que outras marcas como a OPPO ou Vivo já implementaram, mostrando que há ainda espaço para melhorias no Android.