Mesmo sem as esperadas atualizações do Android, a Google continua a manter os seus sistemas acessíveis e interligados com os seus serviços. Aplica alguma segurança nesta comunicação e assim estes não ficam tão vulneráveis.

Essa união não é, infelizmente, eterna e chega hoje um momento que pode ser complicado para muitos. A partir de agora, e para milhares de smartphones Android, o acesso a serviços como o Google Maps, o Gmail, o YouTube e outros deixará de ser possível.

O fim eminente do acesso a serviços da Google

Foi há alguns meses que a Google estabeleceu um limite para o suporte às versões mais antigas do Android. Marcada para acontecer no dia 27 de setembro, esta mudança vem deixar de fora muitos milhares de smartphones Android, com a versão Jelly Bean (2.7.3) ou anterior.

A razão apresentada pela Google prende-se com padrões de segurança que quer implementar e que com as versões identificadas torna-se impossível. Estas versões têm, pelo menos, 10 anos e tornam-se assim alvos ataques e fontes de problemas de segurança.

Problemas ao aceder ao Gmail, YouTube e outros

Do que a Google revelou em julho, a partir de dia 27 de setembro, os utilizadores vão começar a ter problemas a aceder aos serviços da Google. Ao tentar ler o e-mail no Gmail, ao aceder ao YouTube ou tentar usar a conta no Google Maps vai ser mostrada uma mensagem de erro. Esta estará associada ao nome de utilizador ou à palavra-passe.

Esta mesma situação poderá acontecer se o utilizador tentar fazer uma reposição de fábrica do seu smartphone Android. No processo de configuração vão surgir mensagens de erros de autenticação e este processo não será possível de terminar.

Smartphone Android devem ser atualizados urgentemente

As recomendações da Google são iguais às de muitos outros fabricantes e em situações similares. Deverá ser realizada a atualização do smartphone se for possível, para a versão 3 ou superior do Android. Caso não seja possível, o telefone deverá ser substituído.

Este é, infelizmente, mais um caso em que os utilizadores acabam por perder funcionalidades dos seus smartphones como passar do tempo. Estas são mudanças necessárias e que limitam assim problemas de segurança. Com mais de 10 anos, estas versões do Android já não deveriam estar a uso, mas todos sabemos como isso nem sempre é possível.