A integração dos serviços da Google com o Android é muito grande, sendo quase natural e até esperada. É com esta união que muito do sucesso deste sistema vem, garantindo um ecossistema que funciona e dá aos utilizadores o que precisam.

Com constantes melhorias e atualizações, a Google procura manter estes serviços sempre funcionais e acessíveis. Assim, e para manter os níveis de segurança, a Google vai bloquear o acesso aos serviços nos smartphones Android com versões mais antigas.

O fim do suporte para o Android 2.3.7

O alerta chegou há poucos dias, de forma muito discreta para os utilizadores. A Google vai em breve limitar a utilização dos seus serviços aos utilizadores que têm smartphones mais antigos. O padrão vai passar a ser a versão 3 do Android, deixando assim a 2.3.7 e anteriores de fora.

Do que revelou, as razões para esta mudança são lógicas e muito necessárias. É a forma da empresa criadora do Android manter os padrões de segurança, o que obriga a que a partir de 27 de setembro este acesso comece a falhar para quem tem smartphone com estas versões.

Falhas ao aceder aos serviços da Google

Nessa data, e ao aceder aos serviços, o utilizador receberá uma mensagem de utilizador ou password errada. Esta é uma informação incorreta, uma vez que a falha está no serviço e não nos dados de acesso do utilizador.

A Google revela ainda que esta mensagem poderá surgir em outras situações, sempre nos smartphones com versões mais antigas do Android. Caso removam a conta e tentem adicionar, ao fazer a reposição do smartphone, ao adicionar uma conta nova ou mudar a password no dispositivo.

Atualizem os smartphones para ultrapassar esta questão

Naturalmente que a Google recomenda aos utilizadores que atualizem os seus smartphones, para uma versão mais recentes, pelo menos a 3.0. Ainda assim, e caso não seja possível, a solução passa por usar o browser para aceder aos serviços e até à própria conta Google do utilizador.

Lançado em dezembro de 2010, o Android 2.3.7 é o próximo a perder o acesso aos serviços da Google. Poucos são os que ainda usam esta versão, que tem já 11 anos, bem como os seus smartphones, estando por isso já ultrapassados e provavelmente expostos a problemas de segurança graves.