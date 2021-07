Sempre que pode, Elon Musk aproveita os holofotes da fama para chamar à atenção. Conhecido por opiniões forte e nem sempre coerentes, a verdade é que consegue mover multidões com as suas ideias.

O mais recente caso parece estar agora a tomar forma, com mais uma publicação no Twitter. Elon Musk parece ter escolhido um lado na guerra que coloca frente a frente Epic Games e a Apple, tendo arrasado as taxas da App Store e as práticas da gigante de Cupertino.

Há algum tempo que o tema da luta entre a Epic Games e a Apple não era trazido à praça pública. Os argumento e as acusações já foram apresentados em tribunal, estando para breve o início do julgamento que coloca estas duas empresas em choque direto.

Um apoio importante de Elon Musk à Epic Games

Ainda assim, e um pouco fora de contexto, Elon Musk recorreu ao Twitter para expressar a sua opinião sobre este caso. O homem forte da Tesla publicou uma mensagem onde dá um forte apoio à Epic Games e mostra que esta terá razão.

Declarou também que a taxa que a Apple cobra na App Store é um imposto na Internet, ainda que não seja declarado de forma oficial. Com 58,7 milhões de seguidores no Twitter, certamente que esta opinião irá certamente ter um peso grande na opinião pública.

Elon Musk exigiu ser o CEO da Apple?

Curiosamente, e uns minutos antes, Elon Musk esteve a responder a outro comentário. Este veio no seguimento da publicação de uma revisão de um novo livro pelo jornal Los Angeles Times. Nesse livro vem relatado que Elon Musk queria o lugar de CEO da Apple e terá exigido isso para a venda da Tesla.

Esta situação terá acontecido no processo em que Elon Musk tentou vender a Tesla à Apple, quando esta valia 1/10 do valor atual. Sobre o caso, o homem forte da marca americana negou que tivesse exigido isso e que nem sequer falou ou escreveu a Tim Cook.

De acordo com o livro, Tim Cook terá dito um palavrão e desligou a chamada a Musk, tendo a conversa terminado ali. O resto, como já se falou antes, é história e a Apple terá perdido uma oportunidade única de ter a Tesla nos seus ativos.