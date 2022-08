Não é novidade que a Microsoft adotou o Android como o seu sistema móvel de eleição. Tem melhorado as suas apps e serviços presentes na proposta da Google, ao mesmo tempo que o tenta trazer para dentro do Windows 11 de forma transparente e até natural.

Com esta abordagem, a Microsoft quer agora melhorar a vertente associada ao e-mail. Se o Outlook era já uma app que estava a ser usada massivamente, há agora uma nova alternativa. O Outlook Lite chegou e está preparado para os smartphones Android mais básicos.

Há uma nova proposta para o e-mail no Android

Dada a extensa variedade de propostas de smartphones com Android, há um lote de equipamentos que têm recursos mais limitados. É para estes que existe um lote de apps lite, preparadas para lidar com a falta de recursos e garantir uma utilização aceitável.

A Microsoft segue agora este caminho, com a chegada do Outlook Lite, a alternativa mais ligeira ao seu cliente de e-mail. Esta promete ser a alternativa certa para os smartphones Android mais básicos. As promessas são muitas e a concorrência é forte nesta área.

Outlook Lite é novidade para os smartphones

Com o Outlook Lite a Microsoft quer garantir aos utilizadores que têm acesso a todas as funcionalidades do email, contactos e agenda, como na app atual. Ao mesmo tempo, quer ter presente uma app com uma ocupação de armazenamento que não deverá ultrapassar os 5 MB.

Ao mesmo tempo, esta deverá ser muito ligeira no consumo de recursos, em especial de memória, enquanto se mantém extremamente rápida. O cuidado com a utilização da bateria será algo presente, com consumos reduzidos. Outra particularidade é funcionar com acessos à Internet mais lentos (redes 2G e 3G).

Microsoft quer apostar nesta sua nova app lite

Apesar de ter anunciado agora o Outlook Lite, a Microsoft ainda apenas o tem disponível na Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Equador, Índia, México, Peru, Arábia Saudita, África do Sul, Taiwan, Tailândia, Turquia e Venezuela. Esta lista será alargada com o tempo e garantirá o acesso ao Outlook.com, Hotmail, Live, MSN, Microsoft 365 e Microsoft Exchange Online.

Estas apps, como o Outlook Lite, têm garantido uma utilização muito melhorada do Android. Com smartphones mais básicos é a escolha certa para garantir que os recursos necessários estão sempre acessíveis, sem comprometer o desempenho.