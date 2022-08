EUA: Porta-aviões e outras unidades de guerra perto de Taiwan

O dia de hoje está marcado pela chegada de Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes, a Taiwan. Apesar das ameaças de Pequim, Pelosi pisou mesmo o solo do Taiwan, nesta que é a primeira visita de um presidente da Câmara de Representante dos EUA, depois da que fez em 1997 o republicano Newt Gingrich.

A marinha dos EUA tem perto de Taiwan um porta-aviões e outras unidades de guerra.

Porta-aviões dos EUA que está em Taiwan é movido a energia nuclear

A Marinha dos EUA tem nas proximidades de Taiwan o porta-aviões USS Ronald Reagan e o navio anfíbio USS Tripoli, com aviões de combate F-35, enquanto a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, visita a ilha.

O CVN-76 é o nono navio construído da Classe e ostenta o nome do quadragésimo presidente dos Estados Unidos da América Ronald Reagan. O CVN-76 é movido a energia nuclear. O comprimento total do navio é de 332,8 metros, a largura total é de 76,8 metros e o deslocamento total é de cerca de 102.000 toneladas. A velocidade máxima não excede 32-33 nós.\O armamento de bordo atualmente inclui, entre outros: lançadores de mísseis Sea Sparrow, lançadores RIM-116 e três conjuntos Vulcan Phalanx CIWS de 20 mm. O porta-aviões pode levar a bordo até 90 aeronaves dos tipos: F / A-18 Super Hornet, EA-18 Growler, E-2A Hawkeye ou Sikorsky MH / SH-60.

Segundo a última atualização da USNI News Fleet and Marine Tracker, uma publicação da associação militar independente Instituto Naval dos EUA, há outra embarcação norte-americana, a USS America, a caminho, a partir do porto japonês de Sasebo.

A USNI News, citando um porta-voz do Pentágono, acrescentou que estes navios operam habitualmente na região, sem dar mais detalhes.

De relembrar que a China hoje que a visita de Pelosi, “à região chinesa de Taiwan” demonstra uma atitude “extremamente perigosa” dos Estados Unidos. O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês afirma condenar “veementemente” a visita de Pelosi, que “desconsiderou as severas advertências” de Pequim, e “envia sinais errados” às “forças separatistas que procuram a independência de Taiwan”. Por outro lado, Pelosi considerou que a visita a Taiwan demonstra o “apoio incondicional” dos Estados Unidos.

Pelosi e os membros da delegação do Congresso sublinham que a visita “honra o inabalável compromisso no apoio à vibrante democracia em Taiwan”, e asseguram que “não contradiz a política de longa data dos Estados Unidos”, baseada em acordos estabelecidos com Taiwan e a China.

Para o Governo chinês, a visita de Nancy Pelosi viola o acordo entre os dois países em 1979 e é uma “grave provocação política”. O comunicado do ministério de Wang Yi repete que “brincar com o fogo” é “extremamente perigoso” e que “aqueles que brincam com o fogo morrerão pelo fogo”. Em contraponto, o comunicado da speaker norte-americana diz que a visita “de maneira nenhuma contradiz” a política dos EUA sobre Taiwan das últimas décadas nem os anteriores entendimentos entre Washington e Pequim.