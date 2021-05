Das muitas apps que o Android tem, grande parte delas tem o cunho da Google e dos seus programadores. Este sistema está preparado para ter apps essenciais e que acompanham de base o que os smartphones oferecem ais utilizadores.

Uma destas propostas é a app de mensagens do Android, que tem esse mesmo nome. A Google parece agora interessada em torná-la ainda melhor e prepara-a para poder ser usada em ainda mais dispositivos, com um foco nos tablets.

Novidades nas Mensagens do Android

A app Mensagens não é das que mais novidades tem recebido. Ainda assim, as que chegaram mudaram completamente a sua utilização, em especial com a chegada do RCS e do sistema de mensagens que implementa. Esta foi a sua verdadeira reinvenção.

Agora, e do que foi possível detetar no código desta app, há mais novidades a caminho. Preparam a app Mensagens para ser usados num espaço onde não tem ainda presença forte. Falamos dos tablets e da possibilidade de ter esta app com o ecrã dividido.

Mais simples de usar nos tablets da Google

Tudo deverá ser iniciado com uma nova opção presente nas definições desta app. Chamada “List detail view“, deverá garantir na interface das Mensagens a presença não apenas dos contactos, mas também das próprias mensagens recebidas e enviadas.

Com esta disposição, será mais simples aceder a todas as mensagens, sem ter de alternar entre a lista de contactos e as próprias mensagens. Num ecrã de um tablet, usado na horizontal, esta é a forma mais útil de usar a app de mensagens da Google para o Android.

H+a ainda mais a caminho desta app essencial

Em conjunto com esta novidade, houve outra a ser detetada no código desta nova versão da app. Do que foi visto, poderá vir a ser possível enviar mensagens a partir de um outro smartphone que esteja emparelhado. Assim, tudo se torna mais integrado e funcional.

Não há ainda data ou versão para estas novidades desta app, mas esperam-se para breve. A Google estará em testes internos e depois abrirá a sua utilização para todos os utilizadores do Android