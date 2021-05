Sendo uma app focada nos dispositivos móveis, o Instagram tem uma lacuna grande apontada pelos utilizadores. Falamos da possibilidade de publicar fotografias no browser diretamente no PC, algo que simplificaria todo o processo.

Com mudanças a chegarem com alguma frequência, há uma muito interessante que está já a ser testada. Do que foi descoberto, muito em breve vai poder publicar fotografias no Instagram diretamente do seu PC.

Algo que sempre tem sido pedido pelos utilizadores do Instagram ao longo dos últimos anos foi o alargar das formas de publicação. Tudo se foca nos dispositivos móveis e nas apps que estão disponíveis para serem usados pelos utilizadores.

As soluções alternativas vão surgindo, mas nunca satisfizeram completamente os utilizadores. Estes ficam presos a estas soluções, mas tudo deverá mudar em breve. Os indícios surgem e dão como certo que o desktop vai ter uma atenção especial.

Foi o conhecido Alessandro Paluzzi que recorreu ao Twitter para anunciar a sua descoberta recente. As imagens publicadas revelam que em breve a versão web do Instagram dará aos utilizadores a capacidade de publicar as suas fotografias neste serviço.

Como esperado, a publicação de fotografias será idêntica ao que temos hoje nos dispositivos móveis. Bastará escolher a fotografia a publicar e depois aplicar os filtros e as correções pretendidas pelo utilizador. Tudo termina com a identificação de outros utilizadores e a publicação.

https://twitter.com/alex193a/status/1393245436316618752

A informação avançada revela que esta novidade estará em testes internos no Instagram para aferir da sua qualidade. Não há ainda qualquer previsão para o lançamento desta novidade e nem sequer a certeza de que será tornada pública para os utilizadores explorarem.

Esta é uma excelente novidade do Instagram, quando for tornada pública para todos os utilizadores. Finalmente o serviço abre-se a novas áreas, onde tem sido repetidamente pedido, deixando de depender dos smartphones e das apps móveis que estes têm.