Instagram para desktop acaba de receber grande novidade

O Instagram é hoje uma das mais populares redes sociais. No entanto, criada para o segmento mobile, ainda tem muitos recursos inacessíveis na versão desktop.

A verdade é que esta realidade está a mudar à medida que a rede sustenta o seu crescimento. Agora há uma excelente novidade para todos os que utilizam o Instagram no PC.

Instagram Direct chega ao PC

Para quem gere uma conta de Instagram, já se debateu com as inúmeras limitações do serviço quando acedido através do browser no PC. No entanto, com cada vez mais pessoas e empresas dentro da rede, há que evoluir e responder às suas necessidades.

A visualização do feed, a pesquisa de utilizadores, escrever comentários ou deixar um coração numa foto, são recursos que estão ao alcance de qualquer um no PC há já muito tempo. Tal como as histórias podem ser visualizadas. No entanto, fazer publicações no PC, só com alguma extensão do browser… De forma nativa ainda existem muitas limitações.

Mas o Instagram não é só um meio de partilhas. Hoje é também uma via de comunicação importante, através do seu Direct. As mensagens privadas trocadas na rede social estão a crescer, sendo hoje a escolha principal de comunicação de muitas pessoas.

Como tal, a rede social, acabou de apresentar uma novidade de peso que já está disponível. O Instagram Direct já pode ser utilizado no PC. Assim, o utilizador poder gerir todas as suas mensagens, iniciar conversas ou responder aos seus contactos.

Para aceder às mensagens do Instagram, terá apenas que abrir o Instagram no browser e no canto superior esquerdo selecionar o ícone correspondente (do avião de papel).

Resta agora que a rede social abra a possibilidade de fazer publicações diretamente através do PC.