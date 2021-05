O desenvolvimento do Windows 10 é feito de forma constante e sempre recorrendo ao que de melhor a Microsoft consegue produzir. Estas melhorias são testadas no já conhecido programa Insiders, acabando por integrar as versões finais deste sistema operativo.

Com builds a serem produzidas e lançadas quase semanalmente, há sempre muitas novidades a chegar. A mais recente revelou agora novidades importantes para o Windows 10, que os utilizadores vão querer certamente testar nos seus equipamentos.

Muitas novidades a chegar ao Windows 10

Lançada na passada sexta-feira, a build 21382 traz muitas novidades para o Windows 10. Estas vão agora ser testadas de forma exaustiva e ver resolvidos quaisquer problemas que, entretanto surjam, para depois seguir o seu caminho natural para produção.

Os destaques são importantes e prevêem que possam ser até já integrados na próxima grande atualização, que deverá chegar dentro de poucos dias. Assim, chama logo à atenção os novos elementos do Gestor de Dispositivos, algo bem conhecido do Windows.

Build 21382 melhora o Gestor de Dispositivos

Nesta nova buils do Windows 10 a Microsoft adicionou a possibilidade de serem vistos os drivers de cada dispositivo. Estas vistas centram-se neste elemento e pode ser organizado de diferentes formas. Assim, fica mais simples gerir e instalar estes drivers, por dispositivo.

Outra excelente novidade veio do Terminal do Windows. Este novo software concentra em si todos os acessos a consolas no Windows 10, sendo uma app externa e atualizável pela loja da Microsoft. Assim, as suas atualizações são independentes e mais simples.

Microsoft instala o Terminal do Windows

Com a build 21382, a Microsoft passa a instalar o Terminal do Windows de forma nativa, facilitando a vida aos utilizadores. Deixam de precisar de o instalar e está acessível desde o primeiro momento para poder ser usado pelo utilizador.

A somar a estas novidades há também a chegada do suporte para HDR na gestão de cores de apps no Windows 10. Assim apps como o Photoshop, o CorelDraw e outras ficam a ganhar. Há, claro, muitas mais novidades nesta build do Windows 10 que a Microsoft lançou agora.