Portugal é um dos países que dá apoios para a compra de veículos elétricos. Apesar da pandemia, os apoios mantiveram-se este ano e, de acordo com o ministro do Ambiente e da Ação Climática, Matos Fernandes, os apoios vão continuar até ao fim da legislatura.

Segundo o Governante, no próximo Orçamento do Estado irá manter-se os 4 milhões de euros para apoio à compra de veículos elétricos.

Compra de Veículos Elétricos com apoio até ao fim da legislatura

Em entrevista ao Negócios e Antena 1, Matos Fernandes, confirma que vai manter os apoios à compra de veículos elétricos até ao fim da legislatura.

Este sistema de incentivos tem tido muito bons resultados. Aumentámos no início do Governo, aumentámo-los depois para 4 milhões, é isso que está previsto neste Orçamento do Estado (OE) e é isso que muito provavelmente ficará plasmado no próximo OE. Durante esta legislatura esse valor vai manter-se.

Além do tema dos incentivos para compra de veículos rlétricos, Matos Fernandes foi também questionado sobre o fim dos veículos com motor de combustão na Europa. Segundo o Negócios, ao contrário do que aconteceu em Espanha, João Pedro Matos Fernandes recusa-se a definir uma data para pôr fim aos veículos com motor de combustão interna.

E quando questionado sobre o facto de Portugal não ter assinado a carta enviada por alguns Estados Membros a pedir um calendário à comissão para a transição considera que se trata de uma iniciativa irrelevante e adianta mesmo que se trata de “uma quixotice impor uma data”.

Matos Fernandes relembra ainda que quando chegou a ministro apenas 1% dos veículos vendidos em Portugal que eram elétricos. No primeiro trimestre deste ano, a venda de elétricos no nosso país ultrapassou os 15%. “Em 2035 as pessoas olharão para um carro a diesel como a minha filha hoje olha para a televisão a preto e branco”, referiu o governante.