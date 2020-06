Mais de 90% dos smartphones Android usam versões antigas

Quantidade não é sinónimo de qualidade e se as versões mais recentes do Android são de altíssima qualidade, o mesmo não se pode dizer das versões mais antigas. Contudo, mais de 90% dos utilizadores do sistema operativo da Google tem equipamentos sem a atualização Android 10. Esta é a versão mais recente que permite uma utilização mais segura e com mais qualidade.

A culpa não será dos utilizadores, mas é um facto que a grande maioria dos smartphones que usam o sistema operativo da Google usa versões ultrapassadas do software.

Android 10 só chegou a cerca de 8% dos smartphones

O Android é o sistema operativo móvel mais utilizado e é sem dúvida o que confere mais recursos aos utilizadores de smartphones. Contudo, tendo em conta a forma como é gerido, distribuído e atualizados nas máquinas, a adoção de versões mais modernas é lenta e penaliza gravemente o utilizador.

Muitos dos recursos de segurança implementados pela Google, responsável pelo desenvolvimento e destruição deste SO, funcionam de forma exímia nas versões mais recentes. Contudo, tal como podemos ver nos números revelados, só uma pequena parte tem acesso aos que de mais moderno está disponível.

Apesar da fraca propagação da última e mais avançada versão do sistema operativo da Google, serve de consolo que a penúltima versão do Android, o Android 9.0 Pie, é a versão mais popular. Agora, este cenário mostra o quanto é complicado os utilizadores Android terem o melhor.

Mas como apareceram estes números?

Conforme demos a conhecer já por várias vezes, a Google no início deste ano, “desligou” a sua página web que informava em tempo real os números de distribuição do seu sistema operativo móvel. No entanto, uma equipa de developers decidiu lançar uma ferramenta com esses dados.

O Android Studio foi pensado para ser um novo lar para dados de distribuição do Android, tanto no passado quanto no presente.

Esta informação é muito importante para quem desenvolve ferramentas para Android. Permite, entre outras coisas, gerir a oferta mediante o público alvo. Assim, com estes números atualizados, os programadores podem a decidir a versão mais baixa da API do sistema operativo da Google que o seu software deve segmentar, com base na percentagem de dispositivos a correr as versões disponíveis.

Os responsáveis por este projeto criaram um espaço novo, conheça o AndroidDistribution.io. Aqui poderá ter o atual e o passado em números. Agora que vai criar apps para o sistema operativo da Google, já saberá com oq ue conta.

