COVID-19: Brasil escondeu dados? Há uma extensão do chrome que mostra

Um dos temas que mais debate tem originado no âmbito da COVID-19 são as estatísticas da doença. As opiniões são mais que muitas assim como as desconfianças da informação. No Brasil o Ministério da Saúde retirou o número total de mortes do painel com dados do coronavírus.

No entanto, um programador brasileiro criou uma extensão que mostra esses dados (ocultos).

O Ministério da Saúde retirou do Painel Coronavírus o número total de mortes no país. Entretanto, a própria OMS já veio pedir ao Governo liderado por Bolsonaro transparência nos dados transmitidos. De acordo com canais brasileiros, há uma forma de ter acesso a essa informação através da extensão Transparência COVID-19.

Segundo a descrição, “Essa extensão, a título de transparência, adiciona novamente o número total de casos, óbitos e recuperados, que foram removidos do site covid.saude.gov.br”

Quem acede ao site covid.saude.gov.br percebe que a informação sobre o número de mortes não aparece.

No Twitter, Apolinário explica que os dados adicionais vêm de uma folha de cálculo do Excel nos servidores do Ministério da Saúde que é atualizada todos os dias, mas cujo link fica escondido no Painel Coronavírus. Como alternativa existe ainda o Painel Conass COVID-19 que está disponível em conass.org.br/painelconasscovid19.