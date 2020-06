Desde que a pandemia de CODVID-19 tomou conta do planeta que a Google tem apostado em reforçar o Maps. A gigante das pesquisas tem trazido pequenas, mas significativas melhorias para ajudar os utilizadores.

Na sequência destas alterações e novidades, surge agora mais duas melhorias. Todos os que usam transportes públicos vão agradecer e também os que viajam vão ter acesso a mais informação relevante para o seu dia a dia.

Mais informação para combater a COVID-19

A aposta da Google foi fornecer mais informação aos utilizadores sobre a COVID-19. Deste forma, e em vários dos seus serviços, consegue ajudar quem tem de lidar com este problema, com dados importantes e com informações filtradas e atualizadas.

O Google Maps foi um dos que recebeu estas novidades importantes, para quem usa a app para se orientar e pesquisar ajuda. Agora, e numa importante atualização, passa também a dar informações sobre limitações e concentrações de pessoas.

Transportes públicos agradecem esta novidade

A primeira novidade está preparada para ajudar quem viaja. Vai ser possível ver nos locais de destino quais as limitações e as restrições impostas devido à COVID-19. Mais uma vez na sua interface e de forma simples, todos os dados essenciais vão ser apresentados.

Outra melhoria, e esta de elevada importância, está nas viagens nos transportes públicos. A Google vai passar a informar quais as viagens que vão ter maior número de passageiros, para assim serem evitadas por quem tiver de viajar em transportes públicos.

Dados essenciais no Gogole Maps para quem vai viajar

Na verdade, a Google teve apenas de ajustar um serviço que já fornecia. A gigante das pesquisas já conseguia incorporar no Maps esta função, fruto dos dados que recebe das diferentes empresas de transportes que prestam serviço.

Apesar de estarem por agora limitadas a alguns países, espera-se que em breve as novidades do Google Maps sejam alargadas a outras áreas. É mais uma inconformação essencial para quem tem de viajar nestes tempos, em especial nos transportes públicos.