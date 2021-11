O Android tem sido um sistema invadido por apps maliciosas e que tentam roubar os dados dos utilizadores. Estas chegam à Play Store com intenções maliciosas e sem a Google ter qualquer controlo na forma como são propagadas.

De forma recorrente surgem novos perigos neste sistema e que ameaçam os utilizadores. Um novo lote de apps maliciosas foi descoberto, envolvendo mais de 150 propostas, que já foram removidas da Play Store pela Google.

A Google não tem conseguido manter o Android livre de apps maliciosas e que tentam roubar dados dos utilizadores. Estas ameaças chegam mascaradas de propostas que tentam ajudar os utilizadores, mas que na verdade escondem vários perigos.

De forma recorrente alertamos para estes cenários, descobertos pelas empresas de segurança e pelos seus investigadores. A Google é rápida a remover estas propostas, mas não sem antes fazerem os seus estragos junto dos utilizadores.

Um novo lote de apps maliciosas foi descoberta recentemente no Android, voltando a mostrar como este sistema está vulnerável. A sua forma de atuação é igual a outras situações anteriores e tenta levar os utilizadores a subscrever serviços de SMS premium.

Lista das principais apps encontradas Ultima Keyboard 3D Pro

VideoMixer Editor Pro

FX Animate Editor Pro

Battery Animation Charge 2021

Dynamic HD & 4K Wallpapers

RGB Neon HD Keyboard Background

AppLock X FREE

NewVision Camera

Ultra Camera HD

Wi-Fi Password Unlock

Wi-Fi Around: All Wi-Fi and Hotspots Unlock

Colorful Call Screen & Phone Flash

Waterdrinker Reminder

GT Sports Racing Online

Magic Fonts and Keyboard 2021

All Language Photo and Voice Translator Al

Crime City: Revenge

Reface Ultra

Projector HD/AR Video Editor

LivePhoto Animator

Ludo Masterpiece Online

Mobile Scanner Pro: PDF Scanner App, Scan to PDF

Magic Mix Cut – Super Video Editor

Future Scanner FREE 2021

Pro Video Downloader 2021

AmazeTranslate

Football Masters 2021

New Body Shape Editor

Call Voice Recording 2.0

Pro Tuber Ad Blocker for Video

Fitness Ultimate 2021

Wallpaper XYZ Pro

Chamada UltimaSMS, esconde-se em 151 apps Android aparentemente normais, com editores de imagens, filtros para fotografias, jogos ou outros presentes. Age de forma discreta e tenta de todas as formas levar a que esta subscrição aconteça.

Assim que é instalada no Android recolhe dados dos utilizadores para detetar onde está a ser usada. Após isso pede o email e número de telefone, subscrevendo serviços de SMS, com contas que podem chegar aos 40 euros mensagens. Após isso, e em muitos casos, deixa simplesmente de funcionar.

A lista completa das 151 apps encontradas pode ser vista nesta página do GitHub e a boa notícia é que a Google já as removeu da Play Store. Ainda assim, é importante verificar se tem alguma instalada no Android, devendo remover de imediato em caso positivo.