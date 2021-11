A Tesla tem a sua Gigafactory na Alemanha pronta a produzir o novo Model Y, fazendo deste local o ponto de produção para a Europa. Como tal, a empresa tem um destaque e uma importância grande no país, estando ao abrigo de vários apoios.

Mostrando uma posição radical e única, a Tesla revelou que vai abdicar de 1,1 mil milhões de euros em apoios do governo. Estes eram dedicados ao fabrico de baterias e iriam ajudar a empresa a arrancar a sua produção.

O início de 2021 trouxe a aprovação por parte do governo alemão de um lote de apoios aos fabricantes automóveis. Focado na produção de elementos dos carros elétricos, iria beneficiar a BMW, Mercedes e outros, onde se incluiria a Tesla.

No entanto, e do que revelou no final da semana, este cenário terá mudado. A empresa revelou que "a Tesla informou o Ministério Federal da Economia e o Ministério da Economia de Brandemburgo ... que retira o seu pedido de IPCEI de financiamento estatal para a fábrica de baterias em Grünheide".

Esta parece ser uma posição radical, mas Elon Musk já veio a público justificar a sua tomada. O homem forte da Tesla parece querer combater os críticos que apontam que a empresa vive de apoios governamentais.

Quer ainda que estes apoios sejam eliminados de vez e que este processo se estenda a outras áreas do mundo automóvel. Fala diretamente dos que são oferecidos aos fabricantes que usam outros combustíveis fosseis.

Algumas teorias mais rebuscadas apontam que esta posição, na verdade, foi provocada por outras situações. Uma aponta que a Tesla não iria receber este apoio porque tem já a outra fábrica de baterias. Uma segunda revela que tudo se deve aos atrasos da Gigafactory, que levaria a que o apoio não seria atribuído.

Seja como for, este apoio a ser atribuído à Tesla seria importante para a construção da Gigafactory. O Ministério da Economia da Alemanha estima que a Tesla estará a investir cerca de 5 mil milhões de euros neste seu projeto.