A Apple começou silenciosamente a permitir suporte nativo para iCloud.com nos navegadores tanto para iOS como para Android. Desta forma, a nova atualização da aplicação web permite que quatro dos recursos mais populares do iCloud.com funcionem de forma nativa nos navegadores móveis. Assim, com esta opção já não há necessidade do utilizador ter que mudar para o “site desktop”.

A ideia é boa, mas ainda falta limar algumas arestas para que no navegador Android seja tão fluído como no Safari. Mas vamos conhecer esta nova realidade.

iCloud no seu Android

A Apple está a mudar a sua política rígida e disponibiliza já suporte nativo para iCloud.com nos navegadores móveis. Assim, como podemos ver aqui, se usar o seu Android, pode ter acesso ao login com o ID Apple.

Dentro, irá ver 4 aplicações:

1 – Notas

A aplicação Notas no navegador funciona perfeitamente no iOS. No Android ainda não está usável. Contudo, com esta ferramenta o utilizador pode criar notas, editá-las e excluí-las. A sincronização entre iOS/macOS e iCloud.com no navegador móvel.

No Chrome para Android, existem algumas funcionalidades que não estão operacionais. Embora seja possível criar uma nova nota, não conseguimos escrever em condições pela falha ao carregar o teclado. Além disso, há ainda vários bugs que a Apple deverá corrigir nos próximos dias.

2 – Lembretes

A app Lembretes tem um funcionamento suave no Safari para iOS. Contudo, no Chrome para Android ainda mostra problemas. Assim, num lado foi possível adicionar lembretes à lista e até alterar as configurações, no outro pouco ou nada estava acessível. Uma limitação nos dois lados leva a que não seja possível criar uma nova lista. Os lembretes só podem ser adicionados às listas existentes.

3 – Fotografias

A app Fotografias é provavelmente a melhor parte do novo suporte nativo do iCloud.com para navegadores da web móvel, especialmente para Android. Desta forma, os utilizadores poderão visualizar toda a sua biblioteca de fotos do iCloud, excluir fotos, adicionar fotos a álbuns, descarregar e até mesmo copiar o link de partilha do iCloud. Além disso, diga-se, num Android as fotos “Live” já podem ser vistas dentro do serviço iCloud.

O recurso mais impressionante, no entanto, não está a funcionar. A app Fotografias mostra a opção de carregar fotos, mas sempre que tentamos fazer upload no Chrome para Android, recebemos uma mensagem de erro e a foto não aparece na biblioteca. Carregar fotografias diretamente para a biblioteca de fotografias iCloud no Chrome para Android teria sido a melhor parte desta novidade. Mais à frente deverão ser corrigidos estes e os outros problemas.

4 – Encontrar iPhone

Embora a app se chame Encontrar iPhone, esta permite que o utilizador monitorize todos os seus dispositivos Apple ligados à sua ID Apple (assim como qualquer dispositivo da sua família). Nesta opção, funcionou a nossa tentativa de disparar um som num suposto iPhone perdido.

Além disto, a app permite reproduzir um som no seu dispositivo, visualizá-lo num mapa, apagá-lo, verificar o seu nível de bateria e colocá-lo no modo perdido. Tudo o que esperaria ver na versão desktop completa do iCloud.com ou na aplicação iOS/macOS “Encontrar”.

Configurações da conta

Há também “Configurações de Conta” disponíveis na versão para smartphones do iCloud.com. Na verdade, não tem muitas opções, mas permite, por exemplo, gerir o ID Apple, verificar o Armazenamento e pouco mais. Não é possível visualizar os dispositivos ligados no iCloud ou usar recursos de recuperação de dados na versão móvel do iCloud.com.

Em resumo… quando a Apple tiver todas estas aplicações limadas e totalmente funcionais, pode ser uma grande ajuda quer para quem tem dispositivos Apple, quer para quem tem para Android. Isto porque há quem tenha necessidade de estar nos dois mundos em simultâneo e há quem tenha migrado e não queira perder o bom velho iCloud. Esta é mais uma incursão da Apple no mercado Android… sabe-se lá o que virá a seguir!