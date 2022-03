As maiores vítimas da invasão da Rússia é a população da Ucrânia. É sobre estes que as bombas e todos os ataques das forças militares caem, muitas vezes sem qualquer pré-aviso, o que limita a sua capacidade de se protegerem.

Para ajudar estes cidadãos, a Google resolveu criar um mecanismo único no Android. A gigante das pesquisas vai passar a alertar para raides aéreos na Ucrânia usando os smartphones Android. Esta medida está já acessível a todos, de forma automática.

Alertar no Android para ataques da Rússia

Este novo mecanismo que foi agora implementado pela Google vai ajudar os utilizadores dos smartphones Android. De forma transparente e completamente automática, estes vão receber notificações nos seus dispositivos, através do Play Services e sem qualquer necessidade de uma app.

Com esta informação, como complemento aos alertas recebidos por sirenes nas cidades, será possível preparar uma proteção nos abrigos. Esta antecipação, poderá decerto salvar vidas e ajudar a proteger todos os que receberem estas mensagens.

The system leverages our low latency alert mechanism we built for earthquake alerts. The air raid system is supplemental to, and shares the same triggers used for, the country's existing air raid alert systems. 2/3 — Dave Burke (@davey_burke) March 10, 2022

Ajuda essencial às populações da Ucrânia

Do que pode ser visto na nova versão do Google Play Services existe informação a preparar a chegada desta novidade. As mensagens são claras e dirigem-se a cada cidade. A informação será igualmente fornecida pelo governo da Ucrânia.

O governo da Ucrânia emitiu um alerta para %s em %s. Abrigue-se imediatamente.



Toque para alterar as configurações. O governo da Ucrânia cancelou o alerta para %s em %s.



Toque para alterar as configurações.

Para além do alerta de ataque eminente, vão também existir alertas no final do ataque da Rússia. Esta informação faz utilização dos dados dos sistemas já existentes neste país. Do lado da Google, será possível configurar estes alertas, transmitidos em inglês, ucraniano ou em russo.

Um sistema da Google que não precisa de app

Para sustentar este sistema e alertas, a Google faz uso de uma melhoria do sistema de deteção de sismos e da sua transmissão destes alertas. A sua baixa latência permite que a velocidade de transmissão destes alertas seja elevada e chegue rapidamente a quem quer proteger.

Esta novidade segue a proposta que surgiu durante a pandemia para deteção de contacto com o COVID no Android. Faz parte de várias medidas que a Google tem criado para ajudar sobretudo as populações no caso da invasão da Ucrânia pela Rússia.